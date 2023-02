BLIZANCI PROMJENILI POL, SVE ISPLANIRALI PRIJE ZADRUGE! MIKA I GIBA SU OVAKO GOVORILI, A MAJKA PLAKALA I KRIVILA SEBE!

Blizanci iz Zadruge Giba i Mika Vasić još tokom učešća u pomenutom rijaliti programu otkrili su svoje planove za promjenu pola.

Izvor: Instagram/gibavasic/screenshot/AMG

Kao bomba odjeknula vijest da su braća Vasić iz Male Plane kod Prokuplja, Mika i Giba, navodno je promenila pol i da se sada zovu Ana i Ivana Nikolić, kao i da se jedna od njih udala. Dok su još bili pred kamerama rijalitija, pričali su o promjeni pola. Oni su tada otkrili da im je glavni cilj uslaska u Zadrugu bio novac kako bi nakon završetka rijalitija mogli da pronađu najboljeg doktora i ostvare ono što su zamislili.

"Žena ne možeš da postaneš preko noći. Prve korake ćemo preduzeti poslije rijalitija", izjavili su Mika i Giba tada, a onda su se osvrnuli i na razlog ulaska - "Koliko sam ja u toku u Beogradu su najbolji doktori, ali raspitaćemo se kad se završi rijaliti. Zvaćemo se Gibana i Mikana, svakako, kada promijenimo pol. Moramo samo da uštekamo pare", rekao je Mika tom prilikom.

Ivana je čak stala i pred matičara sa svojim izabranikom iz Njemačke, a oboje su bili obučeni kao žene. Njih dvojica su se i ranije oblačili u žensku garderobu, šminkali se i stavljali perike. Rada Vasić, majka blizanca otvoreno je govorila o njihovoj seksualnoj orijentaciji.

Izvor: Instagram/sen.trope/screenshot

"Ja kao majka... Kad sam mogla da ih čuvam od kilo mesa, samo da su mi živi i zdravi! Ja sam to rodila, to su moja djeca, ja ne mogu njih da krivim. Ja više krivim mene. Kažem: 'O, Bože, da li sam nešto zgriješila?'. Svi kažu, ja se baš u to ne razumijem, eto čujem od nekoga 'vidi ovaj je ko žensko, gej!' Ja ne znam stvarno šta je to gej, šta je to fejk, ne znam, ne razumijem, života mi", pričala je Rada tada.

"Ja sam moju djecu vodila kod doktora, kao majka i oni su po krvi i mokraći rekli da imaju više ženskih hormona. Oni kad se ovako oblače vidi se da više liče na žensku nego na mušku osobu. Oni su rođeni takvi... Ja ne mogu ništa tu da odlučim, to je njihovo. Ja sam ovako rekla - ako imaju više ženskih hormona nego što treba da dobiju neku terapiju da se to povrati, da budu ono što jesu, ili muško ili žensko. Pa, sad, šta je Bog dao ja to moram da trpim jer su to moja djeca. Ali, Ognjene, nije mi svejedno... Ja sam majka, to mene boli...", rekla je Rada i zaplakala.

Izvor: Foto/B.R.

"Bože moj, ja bolje da vidim moju djecu takvu kakvi su, nego ne daj Bože da ih ja guram u kolicima. Kako je toj majki koja gura svoje dijete i gleda ga nesposobnog?", istakla je ona. Kako prenose domaći mediji Mika i Giba su operaciju promijene pola navodno uradili početkom ljeta 2022. godine.

Pogledajte snimak s Ivaninog venčanja:

Pogledajte 00:43 Mika i Giba promenili pol Izvor: Biljana Roganović Izvor: Biljana Roganović

Ovako su Mika i Giba izgledali prije: