SAMA ŠIJEM VENČANICU, PRŠTAĆE! Milica doživela prosidbu iz snova - imaće dve kume, a evo kada je planirana svadba!

Milica Kemez je rekla "da" Bori Santani i prsten joj je zasijao na ruci, a sada je otkrila detalje prosidbe i planove za venčanje.

Izvor: Instagram/milicakemezofficial

Bivša učesnica Zadruge i donedavno Pinkova voditeljka, Milica Kemez, na Dan zaljubljenih je doživela veliko ljubavno iznenađenje od dugogodišnjeg dečka Bore Santane, koji ju je zaprosio, a ona mu rekla "da".

Bivša zadrugarka, koja je imala bolnu prošlost o kojoj je pričala u rijalitiju, a i sa sadašnjim verenikom je nekoliko puta raskidala da bi na kraju shvatili da je u pitanju prava ljubav, otkrila je detalje prosidbe i momenta kada joj je Bora izvadio prsten.

Izvor: Instagram/milicakemezofficial

"Nisam posumnjala ni jedne sekunde. Nisam ništa očekivala, jer on generalno nije romantičan tip, tako da je iznenađenje samim tim bilo veće. Organizovao mi je prelepu noć za Dan zaljubljenih, a nakon toga je usledila večera na vrhu Beograda, tačnije na poslednjem spratu tog restorana. Kada sam ugledala zvono koje mi je doneo konobar, mislila sam da je desert. Naravno da sam pristala, to je svakako jedan od najpših trenutaka u životu", ispričala je Milica i otkrila nešto i o svadbi: "On je sve isplanirao! Mislila sam da će to da bude završeno na prstenu, bar na neko vreme, ali Bora mi je otkrio da želi da svadba bude u decembru. Nisam razmišljala o detaljima, ali svakako ću sve prepustiti njemu, jer je on stručnjak za veselja i dobre provode".

"Imaću dve kume, jedna će biti Dragana Mitar koja će me venčati u opštini, a druga će biti iz privatnog života koja će biti kuma u crkvi. Što se tiče Bore, slično razmišljamo, jer će njegov svedok biti takođe prijatelj iz privatnog života", izjavila je Milica, koja sama šije venčanicu i poručuje da će "prštati". Osim toga, progovorila je i o prinovi. "Ne pravimo planove niti računice, kako se desi tako će biti, samo spontano, pa kada Bog odluči", poručila je Milica Kemez.