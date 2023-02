PORODILA SE PRIJE DVA MJESECA, SAD OTKRILA DA LI JE OPET TRUDNA! Kristijanova Kristina priznala - "Od silne želje..."

Kristijan Golubović i Kristina Spalević su prije dva mjeseca dobili sina, nakon čega se povela priča da su ponovo napravili bebu.

Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Kristijan Golubović je nedavno treći put postao otac, a ovog puta je dobio sina Konstantina sa partnerkom Kristinom Spalević, s kojom je ljubav započeo u rijalitiju Zadruga. Nedavno je iznenadio javnost izjavom da pstoji mogućnost da je Kristina opet u drugom stanju, samo dva mjeseca nakon porođaja, a novopečena mama se sada oglasila tim povodom.

Kristininog i Kristijanovog naslednika je javnost imala priliku da vidi nedavno u emisiji "Amidži šou", a da li će dobiti brata ili sestru -otkrila je sada Golubovićeva vjerenica.

"Kristijan je to izjavio u jednoj emisiji da je možda opet beba na putu (smijeh)! Nije, pila sam tablete za mršavljenje, pa mi se sva hrana smučila i promijenila ukus. On je počeo da me zeza da sam trudna (smijeh)! Od silne želje mu se pričinjava! Ali sad ozbiljno, mislim da to nikako nije pametno posle mog carskog reza, pa smo pažljivi i vodimo računa", poručila je Kristina i potvrdila da će druga beba ipak malo sačekati.