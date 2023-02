ČUVAO SAM KECA U RUKAVU AKO KRENE NA MENE! Kristijan otkrio kada je PRECRTAO Zvezdana Slavnića - "Znam previše o njemu"

Zvezdan Slavnić i njegova 22 godine mlađa djevojka Anđela Đuričić nazaobilazna su tema domaćih medija, a od kako se na velelepno imanje uselila i njegova bivša žena, drama se ne smiruje.

Izvor: Kurir TV/screenshot/YouTube/screenshot/Zadruga Official

Učesnici Zadruge Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić mnoge su ostavili u šoku kada su saopštili da su se ponovo pomirili, a zatim i besramnim intimnim odnosima bez pokrivača pred kamerama. Prijateljica bivše nevenčane Zvezdanove supruge Ane Ćurčić, otkrila je neke Slavnićeve mračne tajne, a sada je njegovo ponašanje prokomentarisao i bivši rijaliti cimer Kristijan Golubović.

Golubović koji je jednom prilikom govorio i o Ani, sada je prilikom gostovanja u jednoj od domaćih emisija, prokomentarisao je Zvezdanovo ponašanje i novonastalu situaciju kada joj je u toku svađe sručio praseće pečenje na glavu.

"Iz poštovanja prema Moki Slavniću, koji je bio vau ličnost i ostao mi prijatelj... Sam o sebi je rekao skoro sve odnosom prema Ani, koja ga je čekala. Pečenje, trista drugih stvari. Ja sam imao adute i znao sam previše o njemu, ali sam čuvao kao keca u rukavu ako se slučajno drzne da krene na mene", krenuo je Kristijan, pa nastavio:

"On je za mene postao ništavan tada kada je Uroš pred njim rekao svašta o meni, a on je čutao kao p*čkica. Poljubio me je u čelo i obraz kad sam imao sukob sa Urošem. Nikad me nije zanimao kao čovjek da ga opisujem kakav jeste. Ukazao sam mu poštovanje zbog oca, nije mi uzvratio. Car pljuje mene, a on ćuti kao mula, čak kaže: 'Nisam ti ja on'", dodao je Golubović.

"Ja sam Miljanu Kulić gađao tortom, mogu da kažem da mi ne služi na čast što sam to uradio. Zvezdan je učinio previše toga da naruši sliku i integritet pred narodom. Narušio je ugled. Ako gađa ženu koja ga je čekala, šta bi nama uradio", rekao je Kristijan koji je izjavio i da sumnja da je njegova izabranica Kristina Spalević trudna samo dva mjeseca nakon što se porodila.