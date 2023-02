DIJELILA ZVEZDANA SLAVNIĆA S KUMOM? Anina najbolja drugarica o skandaloznim tvrdnjama: Ima jedna priča, postoji dogovor

Na društvenim mrežama je sve češće moguće pročitati tvrdnje kako je Anina najbolja drugarica bila sa Zvezdanom Slavnićem.

U Zadruzi je nedavno došlo do žestokog sukoba između Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, kada je on bivšu nevjenčanu suprugu gađao ovalom punim pečenja, a zatim imao žestoku akciju s 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Kada se uselila na imanje u Šimanovcima, posle Zvezdanove javne preljube, Ani je u spoljnom svijetu ostala velika podrška najbolja prijateljica Milena Kačavenda, koju nazivaju i njenom kumom.

Milena redovno komentariše događanja na imanju u Šimanovcima i do sada je otkrila brojne tajne odnosa Ane i Zvezdana, a na društvenim mrežama je sve češće moguće pročitati komentare da je ona navodno takođe bila u vezi sa nekadašnjim robijašem Zvezdanom.

"Neki su pričali da smo ga mi dijelile, što je glupost. Ana je dobila čestitku, ona je bila vezana za crveni končić o kome sam govorila. Mi smo dobre. Rekla sam joj da kada joj je loše, taj končić pogleda, dodirne. Pratila sam, ona se nijednom nije sjetila da ga pipne, ili pogleda. To smo joj juče poručili", istakla je Milena.

"Ima tu jedna priča, oni imaju neki svoj dogovor, kao što i nas dvije imamo. Ja sam ovdje bila kontakt za medije, ne znajući da ću ja biti po gostovanjima... Oni su imali dogovor da zarade pare, da se neke stvari ne pominju, da se djeca ne pominju... Ana je podstanar, on živi kod nje, ja ne mogu sada te stvari da pričam, te pikanterije", poručila je ona i dodala:

"On na svaki nagovještaj da će ona nešto reći, on skače da je prekine u izlaganju, jer je ona spolja uvijek imala strah od njega. On je za Novu godinu rekao da ona neće doći, i to niko nije očekivao. Kada je Ana otišla korak dalje, kada je mislio da je dovoljno zastrašio. Jer, ona je ušla, a to očekivao nije".

Sa druge strane, kuma je u posljednjem intervjuu priznala da se razočarala u Anu zbog njenog ponašanja na imanju u Šimanovcima, naročito zato što je, kako je istakla, u Zadrugu ušla "kao bomba", a onda je sve palo u vodu zbog pogrešnih poteza.