NIJE LAKO PREŽIVETI! Milica Dabović spomenula nacionalnu PENZIJU i golišave fotke - "Da ogolim dušu, na svoju štetu"

Bivša košarkašica Milica Dabović proslavila je 41. rođendan, a tim povodom se oglasila na Instagramu i naglasila da bi sada sve u svom životu uradila drugačije.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Milica Dabović sve je šokirala kada je otvorila stranicu na sajtu za odrasle. Mesecna pretplata iznosi 15 evra, a u golišavim kadrovima uživaju i njen i Instagram pratioci. Bivša košarkašica tada se našla na meti žestokih osuda, ona je istakla da je spremna na sve što je u granicama normale kako bi zaradila, a sada je priznala da se mnogo davala u svemu.

"Razmišljam o godinama koje su proletele. Igrala sam košarku skoro 35 godina i glavni cilj mi je bio dovesti svoj tim do vrha, osvojiti planetu. Zaboravila sam na sebe. I kada bih se opet rodila, sve bih drugačije uradila, samo bih rodila Stefana. Znam da me mnogi osuđuju kada se slikam na način koji se ne uklapa u vrednosti porodica. Ja nikome nisam nanela štetu ni jednom svojom fotografijom, objavom... Mogu samo da je nanesem sebi. Gradim svoj mali svet, borim se svom snagom svoga srca. Borim se ne osuđujući ljude oko sebe, ne ismevajući ih, ne mrzeći. Ponosna sam na sve postignuto. I na pobede i na poraze. Moj život je iskren, otvoren i veliki. Veliki zato što praštam, volim, i opstajem u ovom vremenu. To sam Ja!", počela je Milica i dodala:

"Oduvek sam imala potrebu da se pravdam da nisam kriva. Zbog mnogobrojnih kritika, psovki, osuda, često imam užasnu potrebu da opravdam sebe. Da ogolim dušu, na svoju štetu. Lako je napadati ženu, majku, bivšu sportistkinju koja je dostigla najveće uspehe u zemlji. Koja je dobila nacionalnu penziju! Ali nije lako sve to preživeti. Brojne su žene i majke koje se slikaju potpuno nage, brojne su majke koje su zakopčane do grla ali se drogiraju, tuku svoju decu, maltretiraju sve oko sebe".

"Znate li koliko boli kada je roditelj sa detetom potpuno sam? Ali o tome više ni ne želim da pišem! O sreći se ćuti. Pre nego što krenete da me kritikujete, razmislite o tome", zaključila je ona u objavi na svom Instagram profilu.