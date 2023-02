REAGOVAO NA NAVODE O UZNEMIRAVANJU PEVAČICE! Bivši dečko Jovane Tipšin se oglasio - "Imam devojku sa kojom živim!"

Bivši dečko Jovane Tipšin o kojem se nedavno pisalo u medijima, se oglasio i reagovao na navode da uznemirava pevačicu.

U domaćim medijima odjeknula je vest da Jovana Tipšin navodno ima velikih problema sa bivšim dečkom Lj.S. kojeg je prijavila zbog uznemiravanja.

Pevačica je u prijavi navela da je nakon raskida u novembru 2022, trinaest godina mlađi dečko uznemirava pretećim pozivima na telefon. Kako se dalje navodilo, noću joj dolazi na vrata, šalje i preteće poruke po život. Sada se oglasio i on, te demantovao navode o uznemiravanju pevačice.

Takođe, istakao je da je unovj vezi, kao i da eć neko vreme živi sa svojom partnerkom. "Nije bilo nikakvog uznemiravanja, to su gluposti. Jovana i ja smo živeli zajedno, bili smo dve godine i sedam meseci u vezI, to je bila velika ljubav. Nije nikada bilo nikakvih incidenata između nas, ako je "volim te" nešto ružno, onda je to, to. Raskinuli smo u novembru. Imam devojku sa kojom živim i srećan sam", rekao je on.