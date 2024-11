Kompanija “Vektra Boka” će Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) otplatiti jedino kredit iz 2008. godine u iznosu od 3,25 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Do danas nije vraćen ni cent ovog kredita zbog čega je poslovni račun “Vektra Boke” završio u blokadi, pa je obračunata kamata koja iznosi 4,7 miliona eura, pišu Vijesti.

To je “Vijestima” juče kazao vlasnik kompanije “Ellena group” Danilo Matijašević, komentarišući kako se jedna najvećih nekadašnjih firmi u bivšoj Jugoslaviji našla na koljenima. “Ellena group” iz Herceg Novog je početkom aprila postala vlasnik 33 odsto akcija u “Vektra Boki”, koje je platila po četiri centa, odnosno 350 hiljada eura za ukupan paket akcija. Ostatak akcija je u vlasništvu bivše kompanije Dragana Brkovića ”Vektra Montenegro”, koja je u stečaju od početka 2021. godine.

Matijašević je naglasio da je “Vektra Montenegro” 2007. privatizovala Hotelsko-turističko preduzeće “Boka”, koja je raspolagala najluksuznijim hotelima i drugom vrijednom imovinom, te da je tada počeo njen sunovrat kroz neispunjavanje obaveza iz privatizacionog ugovora, ulaganja i obaveze prema zaposlenima, kao i rasprodaja gotovo kompletne imovine, osim hotela koji se nisu mogli otuđiti bez saglasnosti Savjeta za privatizaciju.

On tvrdi da novac pribavljen od rasprodaje imovine “Boke” nije uložen u kompaniju, već je proslijeđen na razne nepoznate adrese i dio firmi koje je Brković kontrolisao, navode Vijesti.

“Valja istaći zaključenje ugovora sa CKB-om iz 2010. godine, kojim se obavezuje da će glavni dug od 28 miliona eura sa kamatama CKB banci, biti solidarno obavezni da isplate njegovih sedam povezanih firmi i to: “Vektra Boka”, “Horizont Logistics” iz Bara - u bankrotu, “Vektra Aviation” iz Podgorice - u bankrotu, “Vektra Investments” iz Podgorice - nije u stečaju, “Vektra Voda” iz Kolašina - izbrisana iz registra privrednih subjekata, “Anotech corporation” sa sjedišem u Londonu, “Maxima project” sa sjedištem na Britanskom Djevičanskom ostrvu. Bez razloga “Vektru Boku” zadužuje da isplati novac, a jasno je da je ta kompanija mogla to isplatiti s obzirom da raspolaže ogromnom vrijednošću imovine, što je i svakako bio cilj i druge ugovorne strane da se naplati, na što nije imao pravo bez obavještavanja i odluke organa upravljanja, posebno Skupštine akcionara. Kako dug nije izmiren, CKB je procesuirala tužbu kod Privrednog suda, u kom postupku kao tužena je opredijeljena “Vektra Boka”, s obzirom da se samo od te kompanije dug može naplatiti. Jedini dug koji će “Vektra Boka” prema CKB-u izmiriti jeste kredit koji je odobren 2008. u iznosu od 3.250.000 eura, a obezbijeđen je hipotekom na motelu “Dubrava” i restoranu “Galeb”. Od tog kredita za sve ove godine, iako je prodavana imovina CKB-u nije vraćen nijedan cent, a obračunata kamata za taj dug iznosi 4.700.000 eura, na osnovu čega je i blokiran poslovni račun “Vektra Boke”, istakao je Matijašević i dodao da je jasno kakvim inkrimisanim radnjama je opterećena i zadužena ova firma, kroz ugovor o solidarnom sudužništvu.

Privredni sud je 18. novembra odbio predlog za otvaranje stečaja u “Vektra Boki”, koji Poreska uprava od 2021. pokušava da uvede u ovu kompaniju zbog kršenja plana reorganizacije. Na ovu odluku postoji pravo žalbe Apelacionom sudu.

Matijašević je sredinom novembra “Vijestima” kazao i da je uplatio 1,03 miliona eura za plate i doprinose radnika “Vektra Boke”, čime su kako tvrdi, isplaćeni porezi i doprinosi za radnike pa bi neki od njih mogli i u penziju. On je najavio da je to prva isplata, da planira još jednu do 2025. godine od 600.000 eura za neto plate bivših zaposlenih, ali i da namjerava da riješi pitanje spora u Osnovnom sudu u Herceg Novom, pokrenuto 2019. godine zbog dvije zarade. Obećao je da od januara isplatiti sve obaveze - 2,9 miliona eura ka Poreskoj upravi i 1,9 miliona eura Opštini Herceg Novi, te da će u slučaju da kompanija ne ode u stečaj, državi ukupno uplatiti oko 7 miliona eura, pišu Vijesti.