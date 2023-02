"JESTE, OBRUKALA SE SA ONIM SKRNDELJOM": Dejan Dragojević podržao Anđelu posle preljube!

Prošlogodišnji pobjednik Zadruge Dejan Dragojević rekao da se "Anđela sto posto zaljubila" u Zvezdana Slavnića

Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc

Dejan Dragojević gostovao je u jednoj emisiji gdje se osvrnuo na aktuelnu sezonu

Dejan je tom prilikom podržao Anđelu Đuričić. "Što se tiče Anđele, znaš kako. Jeste se obrukala, nemoguće da nije. Da dođe žena i da napada nju, da se cijepaju stvari sad svaki pritisak na nju, a ja sam uvijek kontra od svih, ja bih sada njoj pružio podršku. To što ona radi nije sada vanserijski, to što se dešava Zvezdanu i Ani, to je nešto što su imali i napolju...", rekao je Dejan i nastavio:

"Ja sam imao rasprave sa njom, osjetio sam da to nije tako, ali je uvijek bilo, uhvatila se Đedovića i Rešićke, pa kada uđe u svađu sa Matejom, još ona čedna i ostalo, Đedović obrne i to bude drugačije. Nije se folirala, da se folirala napravila bi grešku sa nekim, Matejom ili bilo kojim drugim, kad je mogla sa Zvezdanom koji je skrndelj. Svađao sam se sa Davidom, gledali smo Premijeru kada je bio Nemanja. Šta da kažu? Bolje da podržiš svoju ćerku. Mislim da je ona žrtva svega", rekao je Dejan u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.