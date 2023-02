TRUDNA ANA IVANOVIĆ! Lijepa teniserka čeka TREĆE dijete - Isplivala fotka, Bastijan i ona ne skidaju osmijeh s lica FOTO

Teniserka Ana Ivanović i njen suprug fudbaler Bastijan Švajnštajger čekaju treće dijete.

Izvor: Instagram

Bračni par Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger potvrdili su da čekaju treće dijete. Lijepa teniserka se oglasila na svom Instagram nalogu gdje je objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Na fotografiji se vidi Anini trudnički stomačić, a Bastijan i ona nisu skidali osmijeh s lica od sreće. On je stavio ruku na njen stomak, dok su se ispod obajve nizale čestitke.

Ana i Bastijan imaju dvojicu sinova - Leona i Luku, a nedavno je u svom intervju govorila o njima.

"Naša djeca uopšte ne znaju ko smo mi u smislu naše karijere. Čak i kada nas ljudi zaustave da se slikamo mnogo je zanimljivo, jer njima to uopšte nije jasno. Oni misle da su to neki naši prijatelji. Jednom se desilo da su Bastijana zaustavili par puta, a stariji sin me je pitao 'mama, zašto se oni toliko slikaju sa tatom', ja sam ga pitala šta on misli, a on mi je odgovorio da misli da to nije lijepo. Tako da ne želimo da ih opterećujemo, želimo da oni imaju svoj put. Njih dvojica su totalno različiti, ali su i dosta bliski što je jako važno", rekla je Ana Ivanović, koja je otkrila i detalje iz njihovog privatnog života.