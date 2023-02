Dalila Dragojević navodno besno zarađuje od TikToka, a uzima i poklone od fanova, i nije joj drago što se za to pročulo.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

Bivša učesnica Zadruge, Dalila Dragojević, koja je petu sezonu obeležila tako što je prevarila i ostavila muža, nakon skandala i učešća u ovom formatu se proslavila i postala televizijska voditeljka, a osim toga zarađuje odlično i od društvenih mreža, naročito od TikToka. Navodno za samo nekoliko dana zaradi 6.500 eura.

Dalila Dragojević je pobesnela što se pročulo za njenu zaradu, pa je napala kolegu sa TikToka pod imenom Hame.995, koji je na ovoj mreži objavio da se Dalila popela na treće mesto po ostvarenoj zaradi od 10.000 evra.

"Dalila se žalila da sam drukara što pričam koliko je zaradila para od TikToka. Čujem da je nešto pretila, vređala. Ona se boji naroda da će joj manje giftati (slati poklone, prim. aut.). Zato su te i kaznili. Dalila, izgiftaj svoj novac, pa ću te onda staviti koliko si izgiftala novca. Dok tuđi giftaš, nema od toga ništa", poručio je pomenuti tiktoker, a stručnjak za društvene mreže Luka Dimitrijević je za Kurir istakao da je moguće da Dalila više neće dobijati poklone od fanova kao do sada, te da će samim tim i njena zarada opasti.

Vidi opis BOJI SE DA ĆE OSTATI BEZ OGROMNE ZARADE! Dalila zapretila tiktokeru zbog 10.000 evra - "Žalila se da sam drukara!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 11 / 11

"Potpuno razumem Dalilinu reakciju zbog toga što je pomenuti tiktoker javno objavio njenu zaradu. Ovo može izazvati kontraefekat te da, kao što je i on sam rekao u svom videu, mnogi od njenih fanova više neće hteti da joj šalju poklone. To znači da će i njena zarada biti drastično manja, a to svakako njoj ne ide u prilog. I mnogo poznatiji tiktokeri od nje svoju zaradu kriju kao zmija noge, upravo iz tih razloga. Ko još voli da čuje da neko zarađuje 10.000, 15.000 evra nedeljno, i to na račun onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem?", smatra sagovornik.

Nakon rijalitija i dobrih zarada je ostvarila i najveću želju, sredila kuću u kojoj je živela sa Dejanom u Gornjem Šepku:

Pogledajte 00:23 Dalila podigla ogradu oko kuće u Šepku Izvor: instagram/dalila_dragojevic_officc Izvor: instagram/dalila_dragojevic_officc

Dalila Dragojević je nedavno za nedelju dana zaradila čak 15.000 evra od Tiktoka, čime je dospela na drugo mesto po zaradi u našem okruženju.