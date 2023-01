BIO INTIMAN S DVIJE NAJBOLJE DRUGARICE ISTO VEČE? Bivši zadrugar spavao sa Dalilom i Marijanom - "Ne kriju"

Danima se šuška da je jedan bivši učesnik Zadruge isto veče bio intiman s dvije najbolje drugarice takođe bivše učesnice pomenutog rijaliti programa, Dalilom Dragojević i Marijanom Zonjić.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official/YouTube/Zadruga Official

Nakon izlaska iz rijalitija Dalila Dragojević i Marijana Zonjić su postale nerazdvojne, one su zajedno bile na ljetovanju, a zatim su snimile i spot. Iako se još nije zvaničko razvela od pobjednika pete sezone Zadruge Dalila uživa kao slobodna djevojka, a gradom kruže priče da su dvije drugarice bile intimne s bivšim cimerom iz Zadruge Matejem Matijevićem.

Kako je ispričao izvor blizak Matijeviću za "Kurir", navodno je on bio intiman sa ove dvije djevojke na jednoj žurki koja se desila nakon završetka prethodne sezone rijalitija Zadruga.

"Ovu priču čuo sam od čovjeka kojem je lično Mateja ispričao da je isto veče imao s*ks najprije s Marijanom, a onda i s Dalilom. To se dogodilo na žurki u jednoj vili, gdje je bilo dosta poznatih, uglavnom iz svijeta rijalitija. Koliko sam shvatio, Marijana i Dalila znaju da su obije bile intimne s njim, ali im to ne smeta. Njih dvije se druže, možda su se i dogovorile da to urade. Uglavnom, shvatio sam da oni to ne kriju jer je Mateja to ispričao u društvu gdje je bio i moj poznanik, dakle svjestan je bio da će se pročuti", naveo je izvor za pomenuti portal.

Niko od aktera ove priče nije se oglašavao ovim povodom. Zanimljivo, prije oko godinu dana, dok je Zonjićka bila u Zadruzi 5, za medije se oglasila njena drugarica Maja Tačina, koja je tada rekla da je Marijanu muvao upravo Matijević.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

"Mateja je jedan od mnogih zadrugara koji je dugo pisao Marijani. Ne mogu tačno da se sjetim kad je to počelo, ali njihovo poslednje dopisivanje je bilo pred početak Zadruge 5. Ubiće me sada. Interesantna je stvar da sam baš sada, kad sam probala da nađem tu prepisku, ustanovila da su sve poruke s njim obrisane", istakla je ona tada.

Dalila je nedavno postala voditeljka, a posvetila se i društvenim mrežama zahvaljujući kojima zarađuje ogromne sume.