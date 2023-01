ŠTA ĆE BITI S RAZVODOM DEJANA I DALILE? Ona agažovala advokata - Evo za kada je zakazano ROČIŠTE i šta ako se ne pojavi!

Dalila i Dejan Dragojević još uvijek su pred zakonom u braku, a ona se sada oglasila i otkrila kakve korake je preduzela.

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/screenshot/dalila_dragojevic_official

Nekada srećan bračni par Dalila i Dejan Dragojević tokom Zadruge 5 potpisali su papire za razvod braka, nakon što ga je ona javno prevarila s Filipom Carem. Od tada je svako nastavio svojim putem, ali ni posle više od godinu dana, Dalila i Dejan se još uvijek nisu zvanično razveli. On se nedavno oglasio iz suda i požalio fanovima kako se još uvijek nije razveo iako su se svi nadali tome, jer se Dalila nije pojavila na sudu.

Dejan i njegova porodica, s kojom je posle pet godina obnovio kontakt, jedva čekaju razvod, a naredno ročište je zakazano za 14. februar 2023. godine. Dalila se sada oglasila otkrila kakve korake je preduzela, kao i šta će biti ako se ne pojavi ni sada.

"Eto sad sam ja u procesu, ja sam predala svom advokatu, da me jednostavno on zastupa, iako se ja 14. februara ne budem mogla pojaviti možda na tom suđenju, možda se zaljubim do tad, pa budem proslavljala Dan zaljubljenih uz svoju ljubav, a ne na suđenju sa bivšim suprugom. Biće advokat tu", rekla je Dalila i za kraj dodala:

"A šta će biti sa razvodom, to ćemo da vidimo". Dalila se nedavno rasplakala pred kamerama kada je govorila o svom životu, a nakon izlaska iz rijalitija zaposlila se kao voditeljka, dok se njen zakoniti muž Dejan našao u centru skandala zbog navodne veze s njenom koleginicom Tamarom Galijano.

Dalila se pohvalila i da je uspjela da završi kuću u kojoj su ona i Dejan živjeli, te pokazala novu ogradu i kliznu kapiju: