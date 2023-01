Dalila Dragojević se posvetila načinu zarade koji joj najviše novca donosi, a to je TikTok na kojem je veoma aktivna posle rijalitija.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

Nakon što se nije proslavila u rijalitiju Zadruga budući da je izašla kao razvedena žena, a potom bila ostavljena od Filipa Cara, Dalila Dragojević je postala televizijska voditeljka, a posvetila se i društvenim mrežama zahvaljujući kojima odlično zarađuje. Pisalo se već da je Dalila u samom vrhu liste rekordera po zaradi na TikToku u regionu, kao i da je za samo nekoliko dana zaradila 6.500 evra. Bivša žena Dejana Dragojevića navodno nekad provede i 20 sati dnevno snimajući se za TikTok i, kako piše Kurir, često umije i da vrijeđa svoje pratioce i traži od njih da joj šalju poklone.

"Više nije tajna da Dalila zarađuje velike svote novca od ove društvene mreže, pa čak i do 15.000 evra nedeljno. Ipak, njoj je od kada je postala popularna na Tiktoku novac definitivno udario u glavu. Ponaša se nepristojno i bahato prema svojim pratiocima. Često nas koji je gledamo uživo vrijeđa i govori nam 'da ne budemo debili i da joj šaljemo gifove'. Traži od nas da budemo ažurniji i nije joj dovoljno samo što gledamo njene prenose, već hoće da od nas zarađuje, i to na veliko. Time pokazuje da svoje fanove uopšte ne poštuje i da joj je stalo samo do zarade. Koristi nas kako bi na najbrži mogući način došla do novca", tvrdi jedan od razočaranih Dalilinih pratilaca na Tiktoku.

Vidi opis ZARAĐUJE 15.000 EVRA NEDELJNO I MALO JOJ JE: Dalila skroz razotrkivena, na TikToku provodi i 20 sati, a traži i POKLONE! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official Br. slika: 11 11 / 11

"Mnogi od nas su primjetili da se Dalila, kako bi zaradila što više gifova, uključuje u lajvove i s ljudima koje ne poznaje i koji se na svojim profilima uopšte ne obraćaju istim ciljnim grupama niti imaju sadržaj sličan njenom. Njoj je samo bitno da oni imaju puno pratilaca i da su popularni, kako bi se i o njih i njihove folovere ogrebala za još koji evro. Nedavno je tako bila i u lajvu s jednim poznatim gej tiktokerom tokom burne svađe s jednim influenserom, pa je tokom prenosa, koji je trajao malo više od sat vremena, nekoliko puta ponovila i tražila od pratilaca da joj šalju poklone, koji vrijede određeni broj novčića. Ništa drugo skoro nije progovarala, samo je kolutala očima i zbunjeno gledala i slušala šta se priča, iako joj te teme očito nisu bile bliske. Bitno joj je samo da što više bude uživo na platformi, kako bi zaradila što više novca od lajva, a to je i više od 200 evra, a dnevno i do 1.000", ispričao je sagovornik koji je zbog svega otpratio Dalilu sa ove platforme.

Dalila je sa nedeljnom zaradom od 15.000 evra zauzela drugo mjesto na listi regionalnih rekordera u zaradi na TikToku i samo je ona od svih sa spiska poznata široj javnosti.

Zadruga je očigledno već njena daleka prošlost...