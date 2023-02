SUROVI PRIMITIVAC, IZRAŽAVA SE KAO DIVNA DNK: VENDI URNISALA ANĐELU, PA OPLELA PO MOKI - ON JE PROMAŠAJ!

Vesna Vukelić Vendi nije poštedjela ni Anu Ćurčić.

Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc

Pjevačica Vesna Vukelić Vendi otkrila je šta misli o aktuelnim dešavanjima u Zadruzi, tačnije trouglu Zvezdan Slavnić, Anđela Đuričić i Ana Ćurčić. Vendi je gostujuću u Jutarnjem programu oplela po svima njima, a usput potkačila i Moku Slavnića.

"Anđela je jedna arhaična osoba. Ona je van ovog vremena i prostora, stvar je u tome kako je ona prošle godine kokodakala o prevari, a sada vidimo šta radi sada. Nju su prošle godine privlačili zli ljudi, od njih je učila zanat", rekla je Vendi i nastavila:

"Vidjela žaba da se konji potkivaju, pa i ona digla nogu. Njeno izražavanje je na nivou Divne DNK, imamo jednog surovog primitivca i imamo jednog Zvezdana koji nema veze sa njenim miljeom. Glavni problem je Moka, koji je apsolutni promašaj kao otac. On je čovjek koji nema bazu. Imamo i Anu, koja je imala impresivni ulazak, a sada se nameće pitanje koji je njen unutrašnji sadržaj. Kako je moguće da majka dvoje djece, koja živi sa čovjekom koji nema nijedan kvalitet i sada kaže da joj se raspada svijet. Pa ako je podupirač tvog svijeta jedan Zvezdan Slavnić to znači da je sve to toliko trulo u paketu sa Anđelom".

Vendi je navela i da je Zvezdan htio da se "ratosilja" Ane i ranije. "Zvezdan je htio da postane Filip Car, a da bi to postao mora da bude inteligentan. Anđela je kolateralna šteta, tu je za dlaku falilo da na njenom mjestu bude Aleksandra".