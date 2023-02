PAZI KAKO PRIČAŠ, IMAM NEKOG KO ĆE DA TI ZAVRNE UŠI: Brutalan okršaj bivših pred kamerama - nova lomljava u rijalitiju!

Ana i Zvezdan se ponovo sukobili u rijalitiju Zadruga

Izvor: Zadruga Official

Ana Ćurčić ponovo je ušla u sukob sa bivšim nevjenčanim suprugom Zvezdanom Slavnićem. Razlog za novu svađu je njegova tvrdnja da je "namjerno ušla da ga provocira" i da ga "natjera da se iskasapi".

"I moje mišljenje je da me nikad nisi voljela, da si me držala pored sebe samo iz navike", rekao je Slavnić na šta je Ana reagovala riječima: "Sram tebe da te bude. Sad smo došli i do navike. Sad će ljudi da pomisle da sam ja monstrum žena. Ti gledaš samo svoje porive".

"A šta ti gledaš, došla si ovdje da me napraviš monstrumom većim, da se iskasapim, da odem u zatvor. Da li to hoćeš", pitao je on, nakon čega je Ana rekla: "Smiješan si. Još mi jednom uputi takav ton... Ja nisam sama! Ti ne smiješ meni nikada više da kažeš jednu riječ. Imam ko će da me odbrani i da stane pored mene. Vodi računa kako sa mnom pričaš, doći će trenutak da tebi neko zavrne uši. Da, da. A zavrnuće ti opasno uši", nakon čega je Zvezdan rekao da je "provokatorka i p**** smrdljiva" i polomio šolju, nakon čega je uletjelo obezbjeđenje.

