"ANA SE PLAŠI, ZVEZDAN JE BIO NASILAN": Jezive tvrdnje najbolje prijateljice - "Ako progovori, biće SRČE DO KOLJENA"

Druže se 30 godina i ispričala je mnogo toga što zna, ali za one mračnije stvari ipak čeka da Ana prva progovori o "pravom" Zvezdanu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nevjenčani supružnici Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić su poslednjih dana glavna tema u Zadruzi, ali i napolju svi bruje o njima, a sve zbog njegove prevare i toga što je javno ostavio partnerku posle trinaest godina veze, i to zbog Anđele Đuričić. Situacija je kulminirala kada je Ana prije sedam dana ušla u Zadrugu, a na ovu temu oglasila se i njena najbolja prijateljica Milena Kačavenda s kojom je bliska punih trideset godina.

"Ja sam Anina najbolja drugarica 30 godina, a ne kuma, kako su neki naveli. Poznajem je odlično, sve vrijeme pratim rijaliti i dešavanja. Kod nje ima straha, vidjeli ste Zvezdanovo jezivo ponašanje koje je ipak savršeno kontrolisao. Plane, pa se se dozove pameti i tako u krug. Svjestan je da ako mu popuste kočnice leti iz rijalitija bez para, a nema gdje, pošto je živio u Aninom stanu, a tamo ne može da se vrati. Kod Moke nema gdje, mama nema stan. Ana ga drži pod kontrolom, smiruje ga, želi mir, prvenstveno zbog sebe. Ana sve doživljava emotivno, sve te godine joj sigurno prolaze kroz glavu, pa ga nekad i tješi, ali iako neki spekulišu, od pomirenja nema ništa, to je sigurno", tvrdi Milena, koja dobro poznaje i Anu i Zvezdana.

"Kad krene da skida majicu, da se presvlači, pa kad je proletio kroz vrata, ona ide da skuplja kašike, noževe, jer on ima momente kad hoće da, kao, naudi sebi ili njoj. Vidjeli ste svi kad je navodno htio da sebi prereže vene ili da se izbode, uzeo je tup nož, obrisao ga od paštetu koju je jeo i onda kao pokušao da se izbode. Ma, važi. Njemu je najveća želja da Ana što prije izađe iz rijalitija, jer se plaši šta će ona sve reći, boji se da ga ne ogoli u potpunosti.Ana, kada spušta loptu, radi to jer ga se plaši.Jedan od njenih uslova je bio da obezbjeđenje uvijek bude u blizini kada oni imaju neku komunikaciju. Sve vam je jasno zašto. Ja samo čekam da ona progovori da bih mogla da iznesem sve što znam. Ako Ana bude otkrila sve, biće srče do koljena."

Na pitanje da li je tačno da je Zvezdan Anu tukao ranije, pošto se oboje ponašaju kao da jeste, Milena kaže: "Ana je na ulasku dala šlagvort novinarima da istraže sve to. Ja se ne bih zaletala na tu temu dok ona ne progovori, a ima tu dosta toga. Mislim da čeka momenat da bude ugrožena. On se u neku ruku osvijestio, shvatio je da je sve srušio, ali će primjeniti nasilje ako ne bude po njegovom, to sigurno. Kvazisamopovređivanjem kanališe bijes. On je glumac za jeftine pornografske filmove 'žnj' produkcije. Između redova prijeti Ani da će zbog nje da završi u bolnici ili zatvoru. Bolnicu spominje pošto je imao operaciju, stent mu je ugraden, a operisao je i srčanu aortu, s kojom je imao problem od rođenja. Što se tiče zatvora, on odlično zna da je imala prilike da ga pošalje tamo da je htjela, ali nije."

Anina najbolja prijateljica ispričala je i kako je došlo do tog bezbroj puta pominjanog hapšenja u Švajcarskoj, gdje je Zvezdan, kako tvrdi, otišao da radi.

"On u kući apsolutno ništa nije doprinosio. Otišao je u Cirih da napravi neki legalan posao, ali je bio uhapšen. Ana i ja smo išli na ta suđenja i u posjete. Tamo smo saznale da je otišao da pljačka, a ne da radi. Pa to je mogao i ovdje. Još kad su na samom ročištu pričali kako je to izgledalo, došlo mi je da od blama čupam kosu sa glave. Stavio čarapu na glavu, uletio sa pištoljem, i kad je izašao, 22 metra dalje je uhapšen. Osuđen je na pet i po godina zatvora, ali je zbog dobrog vladanja pušten posle četiri. Kad čujem u rijalitiju da ovi što ga se plaše pričaju kako cijene njegov lik i djelo?! Koji, bre, lik i djelo? Ubio dečka i otišao u pljačku!", izjavila je Milena, koja tvrdi i da je Zvezdan majku prije Zadruge smjestio u starački dom, a da je Ana prije toga godinama brinula o njoj.

Izvor: Instagram/milenaacademy

"Ona je čuvala njegovu majku dok je bio u zatvoru. Zvezdan ima nezbrinutu majku, ona nema gdje da živi, pa je sada u domu. Žena je psihički nestabilna, on joj je unakazio psihu. O svemu je Ana brinula. Kad je ušao u rijaliti ona je plaćala taj dom. Kad se sve ovo izdešavalo, kontaktirala je produkciju koja je preuzela brigu oko tih mjesečnih obaveza", rekla je, pa iznijela i tvrdnje o slavnom Moki Slavniću: "Dok je imao para trošio je sa drugom suprugom, kad je ostao bez para i ona ga je ostavila. On je bio u samačkom domu, za nezbrinuta lica, dok mu država nije obezbjedila stan. On je za deset godina 60 puta video sina. Ani nije slao pare za pakete, nije putovao u Cirih da ga vidi. Sve laže. Po priči mi djeluje da je vrlo voljan da uđe u rijaliti, ali haos bi izbio između njih posle pet dana. Još kad sam pročitala onu njegovu izjavu kako je mislio da će se Zvezdan zaljubiti u svoju maćehu! Pa, da li je realno, care, da si to izjavio? Jedi g*vna, matori. Ja sam njihov kućni prijatelj, ali Moku nisam nikad vidjela".

Milena je prokomentarisala i Zvezdanovu ćerku, koju i on i Ana pominju u Zadruzi. "Ona ima osamnaest godina. Nisam je vidjela otkako je sve ovo krenulo, povukla se, gleda tatinu gu*icu na ekranu. Na faksu se sprdaju kakav je tata mentol. Anina ćerka me zvala, plače, nada se da se neće pomiriti. Anu su djeca podržala da uđe unutra zbog njene istine i spokoja, ali i oni se sad šunjaju po fakultetu zbog svega što se dešava. Zvezdanova bivša supruga je sjajna. Ana i ona imaju baš lijep odnos. Ja ne znam kako je takav tupson našao takve dvije ribe."