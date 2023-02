"KRVNIČKI JU JE TUKAO, ĆUTALA JE": Kuma iznijela JEZIVE tvrdnje o Aninoj i Zvezdanovoj vezi - Bez honorara ide NA ULICU!

Kuma Ane Ćurčić tvrdi da je Zvezdan Slavnić bio nasilan u vanbračnoj zajednici i da se uplašila da će joj i u Zadruzi nešto uraditi.

Milena Kačavenda je kuma nevjenčane supruge Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić, a nakon brojnih skandala u Zadruzi u kojoj trenutno oboje učestvuju iznijela je tvrdnje o tome da je sin Moke Slavnića navodno maltretirao parnerku u vezi u kojoj su bili petnaest godina.

Milena tvrdi da je Ana navodno ćutala o nasilju, jer ni sama nije bila svjesna situacije, kao i da je znala da će se sve saznati čim je počeo rijaliti, prenose mediji.

"Daj Bože da niko nikad ne sazna šta znači biti u vrtlogu nasilja. Najgore je kad žena uđe u taj krug, kad muškarac počne toliko da je maltretira da ona ne može ni da prepozna da je u problemu. Ana je od mene pokušavala da sakrije da se to dešava. Ja sam bila jedina njena drugarica koja je Zvezdanu mogla da kaže: 'Začepi, bre, budalo', dok je Ana ćutala.Bilo je mnogo nasilja, on ju je maltretirao i krvnički tukao. Kad je ulazila u rijaliti, vidjela sam strah u njenim očima. Mnogima je djelovala hrabro, ali sam vidjela da je uplašena", ispričala je Kačavenda.

"Ana je svaki problem pokušavala trezveno da riješi. Sve je htjela da drži pod kontrolom, pa niko nije znao šta se u njihovom odnosu dešava. Kad je bila ona rasprava unutra, ona je sjedjela za stolom, dok je on šetao ukrug. Tada, dok sam gledala TV, samo sam čekala kad će Zvezdan da skoči da joj nešto uradi. Vidjelo se da se kontroliše da nešto ne uradi i, srećom, nije", tvrdi Milena.

"Slavnić, ako izađe bez honorara, ide na ulicu. On nema ni stan ni posao. Može da snima samo klipove za TikTok i da tako zarađuje. Živio je kod Ane, a gdje mislite da će sad da ode posle svega što je isplivalo i što se desilo? On je napravio fijasko samom sebi. Ja bih ga pljunula sad da ga vidim. On je nasilnik i mislio je da nikad Ana neće ući u rijaliti, međutim, evo šta se desilo. Ušla je tek kad je dobila našu podršku. Zvezdan je od sebe napravio preljubnika i mislim da ništa dobro ovim postupcima u rijalitiju nije dobio. Vidjeće tek šta je uradio, a za sada mu je najbolje da se pokrije ušima i ćuti. Da prizna sva svoja nedjela i krene ispočetka", poručila je Anina kuma, a ovako je izgledalo njeno prvo suočavanje sa Zvezdanom u noći ulaska: