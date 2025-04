Koprivica je podsjetio da je Vlada CG 2010. godine potpisala Ugovor sa konzorcijumom Fersa-Čelebić na 20 godina o izgradnji vjetroelektrane Možura i zakupu zemljišta. Tokom prvih 12 godina predviđeno je podsticajno dotiranje investitora sa ukupno čak 115.3 miliona

Izvor: Vlada CG

Špansko, ali i tužilaštvo Malte od septembra 2024 godine su intenzivirali istrage u vezi korupcionaške afere “Možura”, u vezi koje je ubijena i novinarka Dafne Karuana Galicija, izjavio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, dodavši da malteškim tužiocima pomaže i Europol, te da je špansko tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv kompanije Fersa, pored ostalog, i zbog podmićivanja bivših crnogorskih zvaničnika.

Koprivica je podsjetio da je Vlada Crne Gore 2010. godine potpisala Ugovor sa konzorcijumom Fersa-Čelebić na 20 godina o izgradnji vjetroelektrane Možura i zakupu zemljišta. Tokom prvih 12 godina predviđeno je podsticajno dotiranje investitora sa ukupno čak 115.3 miliona eura.

“Fersa je svojim akcionarima u Španiji prijavila projekat od 100 megavata (MW), a iz dokumenata kojima raspolažu naše institucije planirani kapacitet vjetroelektrane je predviđen na samo 46 MW. Ovo frizirano podizanje troškova ulaganja je mjera planirane i realizovane korupcije. Iako je zakonom i posebno ugovorom propisano da je prenos ugovornih prava na drugu firmu nemoguć bez saglasnosti države, konzorcijum Fersa-Čelebić je to učinio firmi Cifidex sa Sejšela koja nije zadovoljavala niti jedan uslov iz crnogorskog tendera, što je bila obaveza u slučaju prenosa ugovora, ni u pogledu iskustva u izgradnji ovih objekata niti da ima prosječni bruto prihod 100 miliona eura u poslednje tri godine“, pojasnio je Koprivica.

On je naglasio da, iako se u dokumentaciji crnogorskih institucija pominje i tretira samo prenos na Enemaltu za 3,5 miliona eura, na šta je tadašnja Vlada na čelu sa Milom Đukanovićem dala saglasnost, Cifidex se javlja kao vlasnik Možure dana 9.12.2015 i to dokazuju dokumenti iz registra u Crnoj Gori i to je trag koji potvrđuje bezakonje i korupciju. U stvarnosti Cifidex je kupio ugovor od konzorcijuma Fersa-Čelebić za 3,5 miliona eura, prodao Enemalti za 10,3 miliona eura. Frizirana cijena je u cilju koruptivne podjele plijena.

“Analizom dokumentacije došao sam do novih dokaza koji upućuju na korupciju, zloupotrebe i nesavjestan rad tadašnjih crnogorskih zvaničnika, prije svega Mila Đukanovića i Branimira Gvozdenovića, u vezi čega ću i informisati nadležno tužilaštvo. Naime, Vlada kojom su rukovodili Đukanović i Gvozdenović je dva puta svjesno propustila obavezu da raskine ugovor sa konzorzijumom Fersa-Čelebić i aktivira bankarsku garanciju od 1,5 miliona eura, i time je omogućila dalje prenose ugovora u drugoj polovini 2015 godine, podjelu mita, a nažalost je zbog istraživanja svega toga što je uslijedilo stradala i novinarka Dafne Karuana Galicija. Naime, prema članu 6.2. Ugovora bilo propisano da ovaj konzorcijum u roku od 6 mjeseci nakon donošenja prostorno planske dokumentacije podnese svu neophodnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole. To nije učinjeno, grubo je prekršen rok, a član 13.2. Ugovora predviđa raskid ugovora za slučaj nepoštovanja ovog roka, kao bitnog sastojka ugovora, što Vlada nije učinila. Nije ni aktivirana bankarska garancija u visini 1,5 milion eura na šta je država imala pravo po članu 9.1. Ugovora“, istakao je potpredsjednik Koprivica.

Kako je naveo u današnjoj izjavi, još eklatantnija je druga okolnost. Naime, članom 6.2. Ugovora predviđeno je da radovi i izgradnja moraju početi u roku od 2 mjeseca od izdavanja građevinske dozvole, a koja je izdata 15. decembra 2014 godine. 15. februar 2015 godine je bio krajnji rok za početak radova.

“Međutim, i taj rok je grubo pogažen. Dopisom od 4. marta 2015 godine Odsjek za građevinsku inspekciju Uprave za inspekcijske poslove je obavijestio nadležno ministarstvo da nikakvi radovi nijesu počeli, da čak nije dostavljena ni prijava početka pripremnih radova, da je čak i konzorcijum Fersa-Čelebić kao investitor izjavio na zapisnik da nijesu ni započeli ni vršeni bilo kakvi građevinski radovi na lokaciji Možura. Ove informacije su do sad bile daleko od očiju javnosti”, istakao je.

Za svaku razumnu vlast, dodaje, to bi bio signal ne samo nesposobnosti investitora već i sumnjivih i štetnih namjera.

“Vlada je bila u čvrstoj obavezi da raskine ugovor i aktivira bankarsku garanciju u visini 1,5 milion eura, na šta je imala puno pravo u skladu sa članom 13.2. i članom 9.1. Ugovora. Međutim, to se nije desilo. Zašto nije raskinut ugovor i aktivirana bankarska garancija? Zašto tadašnja vlada nije iskoristila pravo iz ugovora i time oštetila državni interes? Odgovor je jasan: bilo je potrebno da se sačuva ugovor i omogući njegovo prenošenje na fantomsku firmu Cifidex, suprotno ugovoru, a onda i na Enemaltu, a sve u cilju podizanja cijene koju na kraju plaća državna kompanija Malte Enemalta, radi podjele koruptivne rente i namirivanja upletenih crnogorskih i malteških zvaničnika. Jedan od njih, tadašnji ministar zdravlja i energetike u Vladi Malte Konrad Mici, u vezi kojeg se vodi istraga, je uputio dopis tadašnjim crnogorskim vlastima, o čemu imam dokaze koji će vjerujem biti relevantni i za naše i za njihovo tužilaštvo, poručio je Koprivica.

On je ocijenio da, iako je Milo Đukanović u vezi afere „Možura“ izjavio da je sve „besprijekorno zakonito“ i da iza optužbi za korupciju „stoji samo destrukcija koja se medijski sistematski spinuje“, ovi novi dokazi nedvosmisleno potvrđuju da je njegova Vlada svjesno propustila ono što je bila obavezna, a to je da zbog gaženja rokova iz ugovora raskine isti i aktivira bankarsku garanciju u visini 1,5 milion eura, te je time omogućila nastavak korupcije u tom poslu, uz konstataciju da ovaj slučaj predstavlja vrhunac korupcije na visokom nivou.

“O svemu navedenom sačiniću i dostaviti informaciju tužlaštvu, a pozivam ovom prilikom i nadležne organe Španije i Malte na saradnju koja mora biti sveobuhvatna, a poziv će biti i zvanično i službeno upućen, te pozdravljam njihov rad koji je intenziviran. Crna Gora je u obavezi da učini ono što je do nje radi potpunog razrešenja ove afere, i punih krivičnih konsekvenci njenih aktera, te rasvjetljenja okolnosti koje su dovele do ubistva hrabre novinarke Dafne Karuane Galicija“, zaključio je Potpredsjednik Koprivica.