URAGANKIN BIVŠI PRED KAMERAMA PRIZNAO DA SE KAJE ZBOG RASKIDA! Ostavio je pre ulaska u Zadrugu, a sad otkrio SVE DETALJE

Nikola Đorđević je kao bivši dečko Sanje Vučić učestvovao u Zadruzi, a sada je javno priznao da je u vezi bio "mlad i glup".

Izvor: Instagram/sanjalilwolf

Bivši učesnik Zadruge, Nikola Đorđević, koji je u rijaliti ušao nakon raskida sa nekadašnjom članicom grupe "Hurricane", Sanjom Vučić, priznao je da se pokajao zbog ponašanja prema pevačici u periodu dok je trajala njihova veza.

Postao je poznat javnosti zbog Sanje, pa je tako ušao i u Zadrugu - kao njen bivši dečko, ali nije se dugo tamo zadržao. Sada je u jednoj emisiji dobio kritike jednog gledaoca zbog ponašanja prema pevačici: "On je ostavio Sanju, ne mogu te fajtere da gledam!".

"Bio sam mlad i glup, hteo sam da budem dobar drug, a ispadao najgori čovek prema osobama koje su vredele. Ništa nisam radio, a ispadalo je da sam sve ja radio. Žao mi je zbog toga, sve bih dao da to nisam radio, zato što sam bio loš čovek. Imao sam 20 godina, a ona 25, to je velika razlika. Sećam se kada mi je pričala da je to meni tad bilo ok, ali da u njenim godinama mi neće biti ok, za sve je bila u pravu", priznao je Nikola u emisiji na RED televiziji.

Podsetimo, Nikola je bio učesnik četvrte sezone Zadruge, a Sanju je ostavio pred sam ulazak u rijaliti.