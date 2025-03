Ceca pjevala u Arkanovom rodnom mjestu: Pjevačica pod temperaturom obećala jedno, Slovenci je pozdravili ovacijama

Balkanska zvijezda, Ceca Ražnatović, je sinoć 15. marta, održala spektakularan koncert pred krcatom halom u Brežicama, u Sloveniji.

Izvor: YouTube printscreen

Iako je na početku koncerta u Brežicama, Sloveniji, napomenula da se bori sa povišenom temperaturom, Ceca je svojim energičnim nastupom i zanosnim stajlingom oduševila više hiljada obožavalaca koji su došli da uživaju na njenom koncertu.

Ceca je za ovu priliku odabrala bež haljinu sa resicama, koja je imala duboki dekolte i savršeno je istakla njenu figuru, čime je još jednom dokazala da je prava diva na sceni.

Pogledajte kako je publika pozdravila njen izlazak na scenu:

Na samom početku, Ceca se obratila publici, govoreći: "Juče sam stigla u Sloveniju, jutros sam se probudila sa temperaturom, ali ću se potruditi da vam večeras ništa ne fali."

Uslijedila je prava euforija i oduševljenje publike koja je pjevajući uglas pratila svaki takt. Ceca je koncert otvorila pjesmom "Sve što imam i nemam ja", što je izazvalo potpuni trans među prisutnima, a atmosfera u dvorani dostigla je vrhunac kako su se smijenjivali hitovi jedan za drugim.

Ovo je drugi put da Ceca nastupa u Brežicama, rodnom mjestu njenog supruga, Željka Ražnatovića Arkana, a njen prvi nastup ovde bio je u oktobru 2023. godine, kada je ispunila sportsku dvoranu sa više od 4.000 ljudi.

Prisjetimo se i tog nastupa, kada je Ceca pozdravila i publiku iz Hrvatske i Srbije:

Tom prilikom, Ceca je istakla da je to do tog trenutka bila jedina hala u Sloveniji u kojoj do tada nije nastupala, a svoju emociju prema ovom mjestu podijelila je sa novinarima Telegrafa.

"Ovo je jedina hala koja je ostala, a u kojoj do danas nisam pjevala u Sloveniji. Sve sam im hale i dvorane napunila. I sada je osvojena i ova u Brežicama. Ovde se rodio moj suprug, Željko. On je rođen u Brežicama. Njegov otac je bio pukovnik avijacije, jedna sestra mu je rođena u Zagrebu, jedna u Beogradu, jedna mislim u Kraljevu i on u Brežicama u Sloveniji. Stalno sam ga zezala da je on Slovenac. Što misliš da tražim pasoša? A da li bi ga dobila? (smijeh) Šta misliš? Ne odričem se ja našeg paoša ovo je samo bila mala šala, ja sam ponosna na svoj srpski pasoš," izjavila je Ceca.

(Telegraf/ MONDO)