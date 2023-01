DŽENIFER LOPEZ ZAMALO POGINULA! Pretrnula od straha, mislila da je KRAJ - Molila kolegu da je ne pušta: Prestrašno!

Dženifer Lopez prisetila se snimanja jedne scene i otkrila da je malo falilo da pogine.

Izvor: Instagram

Pevačica i glumica Dženifer Lopez, koja je nedavno sve zabrinula kada je obrisla sve fotografije sa društvenih mreža, a za glavnu sliku stavila crnu pozadinu, priznala je da je postala veoma dobra u snimanju opasnih scena. Nedavno je promovisala svoj novi film "Shotgun wedding" u kom igra pored Džoša Duamela i Dženifer Kulidž.

Oni su pričali o tome ko bi iz prve mogao da snimi scenu u kojoj izvodi neku vratolomiju, a Dženifer je otkrila da su Duamel i ona postali veoma dobri u takvim stvarima, te da je jednom zamalo poginula - "Osim kad sam jednom zamalo pala preko litice. To nije bilo zabavno", rekla je Lopezova i dodala:

"Da, istina je. Znate li onu scenu gde mi haljina zapinje za točak? Jednom se zakačila za točak i povukla me preko, pogledala sam u Džoša i rekla: 'Džoš, ne puštaj me, molim te.' On je na to rekao: 'Imam te. Ako ti odeš, idemo svi'".

Dženifer je otkrila da je za nju taj trenutak bio prestrašan i da ga nikada neće zaboraviti. Dženifer je snimila i novi film "The Mother", u kom tumači ulogu bivšeg ubice koji želi svoju prošlost da ostavi iza sebe, ali morala je da se vrati poslu kako bi zaštitila ćerku koja je otuđena od nje.

Dženifer Lopez je prošle godine izgovorila sudbonosno "da" Benu Afleku na spektakularnog venčanja na kojem je nosila čak tri venčanice, a nedvano je otvorila vrata njihovog novog luksuznog doma vrednog 20 miliona dolara: