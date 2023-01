ZBOG DIVLJANA ZAVRŠIO U POLICIJI! Sloba Vasić se sada oglasio i otkrio detalje - "Svakome se to desi, pa i meni"

Pevač Sloba Vasić nedavno je priveden zbog saobraćajnog prekršaja, a sada se prvi put oglasio i otkrio zašto je prekoračio brzinu.

Izvor: Instagram/slobavasic_official/printscreen

Saobraćajna policija zaustavila je pevača Slobodana Vasića na naplatnoj stanici kod Stare Pazove jer je automobilom "BMW" vozio prosečnom brzinom od čak 216 kilometara na sat. On je prekršaj napravio na autoputu Beograd - Subotica na deonici između Inđije i Beške gde ga je kamera za merenje prosečne brzine snimila i detektovala prekršaj koji je počinio.

Pevač je sada rešio da stane na put nagađanjima i otkrio šta se zapravo desilo tog dana - "Ja mislim da je svako u životu imao takvu neku situaciju da mora negde da požuri. Da bih izbegao jednu nerpijatnu situaciju, napravio sam drugu, zapravo žurio sam na neko suđenje koje sam imao zakazano. I da bih tamo stigao na vreme i da ne bih napravio izostanak prestupio sam brzinu", rekao je Sloba i dodao:

"Bio je jedan momenat kada sam toliko ubrzao da bih obišao kamion i radar me je uslikao. Nema izgovori za to, nisam divljak u vožnji, svakome se to desi, pa i meni. Naučio sam iz toga da koliko god je negde hitno neću tako voziti, kada su ovako obične situacije ne žurim nikada".

Sloba je otkrio da je totalno promenio način života i da više ne juri za "burnim" životom - "Koliko god da sam ranije imao buran život, sada mi je blam prosto. Neugodno mi je i da pričam o tome i da mi se uopšte to desilo", zaključio je pevač u emisiji "Grand magazin".

U domaćim medijima je nedavno odjeknula vest da je pevač Sloba Vasić hitno primljen u Urgentni centar.