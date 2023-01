DOĐU IZ SIROMAŠNE PORODICE, UZMU LOVU I UZVEZDE SE! Saša Popović raskrinkao pevače - "Ne javljaju ti se ni na telefon!"

Saša Popović komentarisao pevače i pevačice koje su do slave došli preko takmičenja Zvezde Granda.

Izvor: pink tv / screenshot

Saša Popović, estradni mag i nekadašnji direktor "Grand" produkcije, iznedrio je mnoštvo telentovanih muzičara, a mnogi popularni muzičari mogu da mu se zahvale na uspešnim karijerama koje su ostvarili počevši od takmičenja Zvezde Granda.

Popović je sada gostovao emisiji "Premijera vikend specijal" gde je otvoreno govorio o popularnom muzičkom takmičenju, ali se osvrnuo i na ponašanje nekadašnjih učesnika. On je imao mnogo toga da kaže o njihovom ponašanju koje usledi kratko nakon velike popularnosti koju steknu tokom takmičenja.

On je od mnogih mladih nada kroz talent-šou program napravio zvezde, a kako ističe oni danas ne umeju ni da se jave na telefon kada ih pozove. "Zvezde Granda, to vam je čudo, to moram da vam kaže, veruj mi. Kada dođem, kada radim audiciju i kada se pojave prvi put, a to smo imali prilike da vidimo milion puta na televiziji, prvi put kada su došli ko zna iz kojih mesta, sela i tako dalje, dosta njih je došlo i iz siromašnih porodica...", započeo je.

"Ja ga kastingujem za Zvezde Granda, on prođe prvo kolo, prođe drugo, trese se: 'Jao direktore, da l' ću ovo, da l' ću ono' i dođe do finala, prođe dobije pesmu, op vidi ga, već je postao sad popularan počeo da zarađuje, je l' tako, posle godinu dve dana, više se ne javlja ni na telefon, posle se uzvezde, više ne možeš sa njim ni da pričaš", rekao je Saša za Premijeru, pa dodaje da je svaki drugi pevač kog je iznedrila "Grand" produkcija takav.