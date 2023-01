VOJAŽ OBJAVIO FOTKU SAOBRAĆAJNE NESREĆE! Kola s prednje strane UNIŠTENA - Reper pomogao čoveku i poslao važnu poruku!

Mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž objavio je fotografiju saobraćajne nesreće i poslao važnu poruku svim vozačima.

Izvor: mondo/stefan stojanović/instagram/voyage.mp3/screenshot

Mihajlo Veruović Vojaž koji se nedavno počastio penthausom u luksuznom naselju koje gradi Saša Popović, objavio je fotografiju saobraćajne nesreće. On se oglasio na svom Instagramu, pokazao smrskani automobil i otkrio o čemu se radi, a zatim i poslao važnu poruku.

"Hvala ti, Bože", napisao je Vojaž, a zatim dodao - "Nisam ja imao udes, nego vozilo ispred mene. Moja ekipa i ja smo pomogli čoveku koji je imao udes. Napisao sam hvala Bogu jer niko nije povređen", a za kraj je poručio: "Vozite oprezno".

Vojaž koji se oprobao i u glumačkim vodama i to u seriji gde glumi rame uz rame s Nikolom Kojom nedavno je otkrio i da planira da pazari i neki lokal u luksuznom naselju gde je kupio nekretninu. Iako mu na poslovnom planu sve cveta, čini se da na ljubavnom nije baš tako.

Izvor: Instagram/voyage.mp3/screenshot

Spajali su ga sa brojim lepim devojkama, među kojima je bila i ćerka Harisa Džinovića, međutim oni su isticali da su samo prijatelji. Nakon što je raskinuo sa pevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom, Vojaž nijednu devojku nije predstavio javnosti. Nedavno je reper istakao da nema devojku i otkrio neke detalje ljubavnog života.

"Nemam ni devojku, ni kombinaciju. Meni je dosta važnije da budem uspešan i da pravim što veće rekorde. Devojka koja me ne gleda kao Vojaža, mi je crvena zastava. Biram sa kim ću biti, meni može da se svidi neka prelepa manekenka, ali to je opet sviđanje, nije zaljubljenost. Devojku nisam imao oko godinu i po dana. Dugo nisam imao odnose", poručio je on za domaće medije.

Vojaž je za doček 2023. godine nastupio na platou ispred Doma Narodne skupštine, a neobičnim stajlingom je privukao veliku pažnju: