Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je Đuro Macut mandatar za sastav nove Vlade Srbije.

Izvor: Screenshot/Kurir TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je mandatar za sastav nove Vlade Srbije Đuro Macut. Vučić se oglasio iz Palate Srbije, gdje je, između ostalog, pričao i o temama važnim za građane Srbije.

"...Odluku o predlogu kandidata za predsjednika Vlade Republike Srbije Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije profesora doktora Đuru Macuta kao kandidata za predsjednika Vlade Republike Srbije. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije", saopštio je predsjednik Srbije.

Ko je prof. dr Đuro Macut?

Vučić je pročitao biografiju prof. dr Đure Macuta:

"Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u Beogradu sva nastavna zvanja. Od 2019. je redovni profesor na predmetu interna medicina i drži nastavu za studente na srpskom i engleskom jeziku. Održava brojna predavanja na nacionalnim naučnim i stručnim skupovima i predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima i kongresima. Organizator je Međunarodnih naučnih simpozijuma o novinama u sindromu policističnih jajnika i zdravlju žena održanih 2012., 2016., 2020. i 2024. godine u Beogradu", pročitao je Vučić i dodao:

"Pokretač je i organizator Beogradskih masterklasova iz kliničke endokrinologije gde je BTC metabolizma. Od 2016. godine je bio član Višeg komiteta Evropskog endokrinološkog društva sa sjedištima u Bristolu i Briselu. Od 2016. do 2020. bio je predstavnik savjeta Evropskih nacionalnih društava i od 2020. do 2024. godine izabrani član izvršnog komiteta ESEA. Bio je član organizacionih odbora Evropskih endokrinoloških kongresa od Lisabona, Barselone, Istanbula do Stokholma. Ukazom, predsjednika Republike 2024. godine je odlikovan ordenom Karađorđeve zvijezde drugog stepena. Oženjen je suprugom Jelicom, endokrinologom i otac je jednog djeteta. Govori engleski jezik. Profesor doktor Đuro Macut, jedan izuzetno hrabar čovjek.."