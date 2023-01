TRANSRODNA ZVEZDA GRANDA O POSLEDNJEM ISKUSTVU S DEČKOM! Kod momka joj je ovo najvažnije: Većina hoće samo jedno od mene

Iako za sebe kaže da se smatra ženom od glave do pete, ona je izazvala pažnju javnosti kao prva transrodna osoba koja se pojavila u takmičenju "Zvezde Granda".

Kada je u uskoj crnoj haljini do kolena i na štiklama stupila na binu, Alina Juhart, dobila je dobila veliku podršku žirija, ali ih je i sve zbunila kada su primetili da na papiru stoji muško ime, dok se na sceni pojavila žena. Po rođenju Alino Juhart, transrodna pevačica, ima 29 godina i dolazi iz Maribora, a gostujući u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji ispričala je voditeljki Isidori Lukuć koliko je teško u njenom slučaju naći partnera koji je razume.

"Mnogi muškarci su hteli da dođu sa mnom u kontakt. Polovina njih žele s*ksualni aspekt koji mene ne zanima. U stvari ne polovina, nego 75 posto, a to mene ne zanima, jer ja poštujem svoje telo i svoje vrednosti. Nikog ne osuđujem, ali to je granica koju ja postavljam. Zanima me, naravno, u nekom normalnom odnosu. Onda su tu muškarci koji su spremni na sve, ali nisu za mene", rekla je Juhart.

"Moje je poslednje iskusvo bilo sa dečkom koji je imao 99 posto svega što sam ja htela, ali nije imao taj 1 posto koji je najvažniji, a to je da izađe sa mnom u javnost. Mislim da pored mene treba da hoda muškarac koji će biti preponosan na mene i na kojega ću ja biti preponosna", rekla je Alina i dodala da će po njenoj proceni još dugo čekati na onog pravog.

"Duže vreme će trebati da pronađem pravu osobu. Meni brat često kaže, e da mi je da upoznam tog tvog, šta će on sve da bude! Ljubav iskrenost, sloboda i mir su osnove za svaki odnos pa tako i za partnerski. U ovom trenu živim kao srećna i ostvarena žena i želim da tako i ostane u partnerskom odnosu", poručila je ona, a na pitanje da li trenitno postoji neko poseban Alina je odgovorila da postoji!

"On ima taj 1 posto koji je presudan, ali na ostalim procentima moramo da radimo", rekla je pevačica uz smeh, koja je ranije govorila o promeni pola.

