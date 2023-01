PEVAO 12 SATI U NAJLUĐOJ NOĆI! Milan Mitrović progovorio o bakšišu od 15.000 evra - "Novac ne bi išao samo meni"

Pevač i Zvezda Granda, Milan Mitrović u novogodišnjoj noći pevao je čak 12 sati, a pričalo se da je uzeo bakšiš od čak 15.000 evra.

Izvor: Printskrin, Instagram/milan_mitrovic_official

Milan Mitrović poznat je kao pevač koji ima neverovatnu harizmu, ali je od kada je osnovao svoju porodicu odlučio da muzičku karijeru stavi po strani i maksimalno se posveti ženi i deci. Milan je sa suprugom Bojanom prošle godine dobio drugo dete, ćerkicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Kasja.

"Jako sam želeo porodicu, ništa se nije desilo slučajno. Međutim nisam samo zbog porodice muziku zapostavio. Četiri, pet godina sam svaki dan mnogo radio, pevao i skitao. Kada imate dvadeset godina i kada su vam sva vrata otvorena nećete ih zatvarati, nego ćete stalno tražiti ova dok jednom ne dođete do trenutka da vam treba odmor", objasnio je pevač.

U poslednje vreme pevač se povukao sa scene, pa ređe izdaje pesme, ali i gostuje u emisijama. Tokom gostovanja u "Grand magazinu" Milan je otkrio da obaveze oko porodice nisu jedini razlog za to.

"Bilo mi je teško da nađem pesmu koja me loži. Mlade generacije su došle do zražaja što mi je drago, ali mi se neki od tih modernih pesama ne dopadaju. Sve ima svoje vreme, pa će i to da prođe", rekao je Mitrović i progovorio o pričama da je u novogodišnjoj noći uzeo čak petnaest hiljana evra.

"Sve i da je bilo tako, taj sav novac ne bi išao samo meni. Moram da se zahvalim tim ljudima koje sam ja veselio, bilo je to divno jedno veče. Mediji uvek vole da malo daju gasa svemu što čuju. Ne mogu da kažem da je ta suma novca bila u pitanju, ali to je bio skup divnih ljudi. Zabavno je bilo što smo počeli u šest i završili u šest. Bilo je tu i trubača, bilo je više muzičara nego gostiju, ali eto mi smo rešili da u Novu godinu uđemo maksimalno veselo", odgovorio je nasmejani pevač.