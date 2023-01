I ONA ZAVRŠILA NA SAJTU ZA ODRASLE - FINANSIJSKI SAM VRLO LOŠE! Promijenila pol, pa prodaje gole slike - "Ne stidim se"

Nataša je priznala da ju je muka natjerala, ali i da ne planira zauvijek da se zadrži na OnlyFans, a zaradom je već na početku zadovoljna.

Izvor: Instagram/natasamaza/screenshot

Transrodna pevačica Nataša Maza otvorila je nalog na platformi za odrasle OnlyFans, zbog koje je donedavno i Milica Dabović bila u žiži interesovanja, a na kojem javne ličnosti uglavnom završavaju zbog dobre zarade. Pevačica koja je priznala da je promenila pol otkrila je da je i sama došla na ideju da postane korisnica sajta za odrasle zbog loše finansijske situacije.

Otkrila je da su je na ovu odluku naterale teške životne okolonosti, a detaljno je objasnila šta planira da plasira na svom profilu i da li će se zauvek baviti ovim aktivnostima, kao i da li je zadovoljna.

"Istina je. Otvorila sam profil na Onlyfansu. Bila sam prinuđena da to uradim zbog loših porodičnih odnosa i složene porodične situacije zbog koje finansijski vrlo loše stojim. Takva odluka je privremeno rešenje i za sada sam jako zadovoljna. Svog tela se ne stidim i nemam problem da ga pokažem, a osim toga, ne želim da me to određuje ili umanjuje. Svako ko je u mogućnosti može da se pretplati i vidi kakav sadržaj kačim. Nije mi cilj da se obrukam i da tamo budem večno, već da se u određenom periodu vratim na muzičku scenu jača nego ikad. Nadaću se da će to biti uskoro i da ćemo se veseliti uz nove pesme koje će proći ne samo u Srbiji, nego širom Balkana", izjavila je Nataša Maza.