"Pao" u Dubaiju!

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

U Dubaiju je na zahtjev holandskog javnog tužilaštva uhapšen osuđeni diler droge Edin Gačanin, prenose holandski mediji.

Ovaj kriminalac iz Brede je takođe uhapšen u Dubaiju 2022. godine, ali je pušten iz razloga koji nikada nisu razjašnjeni. Bosanac koji živi u Holandiji se smatra jednim od najvećih dilera droge na svijetu. Državno tužilaštvo je sada zatražilo njegovo izručenje.

Edin Gačanin je rođen u Bosni, ali je odrastao u Bredi. Poslednjih godina, međutim, najviše vremena provodi u Dubaiju. Tamo je uhapšen 2022. tokom velike međunarodne policijske operacije, ali je ponovo pušten oko dva mjeseca kasnije.

U Holandiji je Državno tužilaštvo podiglo krivičnu prijavu protiv njega jer se sumnja da je prošvercovao oko 2.500 kilograma kokaina, vrijednog desetine miliona eura, u luke Roterdam i Hamburg. Takođe je osumnjičen za šverc hemikalija za proizvodnju metamfetamina, poznatog i kao kristalni met.

U tom slučaju advokati Laura Versluis i Leon van Klif sklopili su takozvane procesne sporazume sa Državnim tužilaštvom. To znači da se Državno tužilaštvo i odbrana slažu da se advokati odriču prava na sprovođenje istrage, a da zauzvrat Državno tužilaštvo neće biti preambiciozno u pogledu kazne.

Na kraju, strane su se dogovorile oko kazne od sedam godina zatvora i novčane kazne od milion eura. Sud je sa ovim pristao i osudio Gačanina u skladu sa zahtjevom Državnog tužilaštva. Osnov za taj zahtjev za hapšenje je osuđujuća presuda.

"Holandija je takođe podnela zahtjev za ekstradiciju. Sa povjerenjem čekamo njegovu obradu", rekao je portparol Državnog tužilaštva.

Rečeno je da je Edin bio jedna od ključnih figura u međunarodnom „super kartelu“ u Dubaiju, u koji su, prema pravosudnim službama, bili Riduan Tagi, sada uhapšeni i prebjegli šef italijanske mafije Rafaele Imperijale i ozloglašena irska kriminalna porodica Kinahan. Za superkartel se navodi da je odgovoran za trećinu trgovine kokainom iz Južne Amerike u Evropu.

Advokat Van Klif rekao je da ne može da komentariše vijest, a ranije je rekao da smatra da je besmislica da se njegov klijent prikazuje kao jedan od najvećih dilera droge na svijetu.

"To je gomila smeća. Protiv njega postoji jedan krivični postupak (za koji je od tada osuđen, prim. aut.), a to je prosječan slučaj droge koji redovno viđamo na sudu. Trinaest do deset, to je sve što vidim."

Gačanin je, podsjetimo, bio označen kao jedan od najvećih svjetskih narko bosova za kojim se tragalo godinama, jer je njegov nadimak Tito godinama bio poznat istražiteljima, ali nisu mogli da uđu u trag njegovom liku koji je dugo bio misterija. Gačanin je uhapšen u novembru prošle godine u Dubaiju u velikoj akciji Europola i holandske policije.