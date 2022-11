"PRETUKLI SU ME DRUGOVI KRISTIJANA GOLUBOVIĆA" - Nataša u modricama i BOLOVIMA: Udarali su me, vukli i slomili telefon!

Nataša Maza ispričala je kako su je navodno prebili prijatelji Kristijana Golubovića.

Izvor: instagram/natasamaza/Privatna arhiva

Natašu Mazu je, kako tvrdi, prebio bračni par, navodno prijatelji Kristijana Golubovića, koji je nedavo brutalno uzvratio muškarcu koji je njegovoj porodici prijetio smrću. Incident se dogodio u njenoj kući kada su supružnici došli u goste. Tada je, prema njenim riječima, trebalo da ugovore zajednički biznis, ali je nastao haos.

"Jako mi je teško, ne mogu da govorim jer trpim nesnosne bolove. Tog čovjeka sam poznavala duže vrijeme. Mislila sam da su normalan par i dogovor je bio da se vidimo i zaradimo nešto u zajedničkom poslu na društvenim mrežama. Oni su došli, sve je počelo okej dok nisu popili. Tada su počeli da me tuku. Vukli su me za kosu, udarali i slomili su telefon od 1.000 eura", ispričala je Nataša za "Kurir", koja je slučaj prijavila policiji.

"Niko ne reaguje. Ovaj što me je napao poziva se na to da je drug Kristijana Golubovića. Taj čovjek je izlazio u medijima da je ubica i žena i on su ležali u zatvoru. To sam saznala tek kad su mi njih dvoje rekli. Jako sam uplašena, ne smijem da izađem na ulicu. Oni žive dvije ulice od mene", dodala je ona i za kraj istakla:

"Ovo pričam javno jer strahujem za život, a nadležni ne reaguju. Sprdaju se sa mnom, a meni je potrebna pomoć. Najviše mi se vidi na licu od udaraca i vjerujte, ne mogu da izdržim".