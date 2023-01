S BIVŠIM DEČKOM SE VENČALA U KAPELI U LAS VEGASU: Dragana je pre braka s milionerom iz Austrije bila u vezi s menadžerom

Bivši partner folk pevačice Dragane Mirković svojevremeno otkrio da su imali "lažno venčanje u Las Vegasu"

Pevačica Dragana Mirković godinama je u skladnom braku s milionerom iz Austrije Tonijem Bijelićem, s kojim je dobila dvoje dece. Pre nego što je postala Tonijeva supruga i vlasnica zamka u Austriji, pevačica je bila u dugoj vezi sa menadžerom Zoranom Bašanovićem.

Menadžer, biznismen, političar Bašanović, pre 12 godina se u jednom intervjuu podsetio uspeha sa pevačicom Draganom Mirković, rekao da su imali sjajan odnos, ali da nisu ostali u kontaktu nakon raskida. U istom intervjuu se prisetio i da su se jednom prilikom u šali venčali.

"Mnogo vremena smo tada boravili van zemlje, a kada nismo radili, išli smo što dalje, jer smo jedino tamo imali mir. Postoje turistička venčanja na dalekim destinacijama i ostrvima gde ljudi sklapaju brak iz zezanja. Tako smo se Dragana i ja venčali u jednoj kapeli u Las Vegasu, kao i mnogi poznati parovi, ali to venčanje nije nigde zavedeno i ne važi. Ako je to bilo to neko tajno venčanje o kojem se pričalo, sad više nije", rekao je Bašanović.

Pogledajte slike s Draganinog venčanja s Tonijem Bijelićem: