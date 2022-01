ZLATO, ANTIKVITETI I STILSKI NAMEŠTAJ! Dom kralja bakšiša vredi POLA MILIONA - "Imam tri kuće, treba platiti račune"

Folker Ljuba Aličić kaže da "sedi kod kuće i plaća režije"

Izvor: YouTube/Emisija Premijera

Pevač Ljuba Aličić, poznat i kao kralj bakšiša jer je na jednom nastupu za pet minuta uzeo 25.000 evra, otkrio je da je tokom karijere "sav novac potrošio na kafanu i kocku".

"Smanjio sam tezge zbog korone, nema više posla kao pre, a najgore je što rashodi samo rastu. Narod ne zove, ne pravi veselja, valjda su svi utučeni zbog ove situacije i povukli su se u mišije rupe. Ranije se pevalo, nismo znali šta ćemo sa parama od tezgi. Odradiš jednu tezgu, svadbu i miran si s parama mesec dana. Trošili smo mnogo isto i moje kolege. Najviše smo para ostavljali u kafanama i kockarnicama. Da me neko ne shvati pogrešno, nisam ja bio zavisnik od kocke, nego smo voleli da odemo i okušamo sreću", kaže Aličić i dodaje:

"Mnogi na estradi se kockaju ali neće to svako da kaže. Dok sam imao najviše pare trebalo je da ulažem u nekretnine, to se uvek isplati i to je mogla da mi bude penzija. U poslednje vreme samo sedim kod kuće i plaćam račune. Potroši se i taj štek, imam tri kuće u Šapcu, treba namiriti sve te režije. U jednoj je sin, ovamo mi, treću održavamo. Treba para za sve to, a slabo se radi".

Aličić je svojevremeno pokazao i kako izgleda njegova kuća u Šapcu, koja navodno vredi pola miliona evra: