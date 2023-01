Učešće Viktorije Mitrović u Zadruzi ostalo je i te kako upamćeno, ali ne po lepim stvarima, već po skandalima i teškim ispovestima.

Izvor: Instagram/viki_mitrovic_official

Bivša učesnica Zadruge, Viktorija Mitrović, koja je privukla veliku pažnju javnosti svojom teškom životnom pričom koju je detaljno ispričala u rijalitiju, nedavno je otkrila da je ponovo potpisala ugovor sa produkcijom TV Pink, a vraća se i gostovanjima u emisijama, pa je u jednoj progovorila o teškim situacijama s kojima se suočila.

Poznato je da ima dete sa bivšim suprugom Robertom Mitrovićem koji je ušao u Zadrugu 5 kako bi izneo sav prljav veš iz braka sa Viktorijom, uključujući i negiranje njenih tvrdnji da ju je nekada davno silovao lokalni sveštenik, što je priča koja je tada šokirala Srbiju.

"Ja odlično znam šta se dogodilo i ja mogu da iznesem sve papire i dokaze, da vam dostavim, ali ja ne želim nikome da se pravdam, želim to da ostavim iza sebe", poručila je Viktorija, koja je ispričala i u kakvim je odosima sa roditeljima.

Vidi opis MAJKA JE OSTAVILA ZBOG LJUBAVNIKA, OTAC JE ZLOSTAVLJAO! Horor priča bivše učesnice Zadruge, ide i na sud s bivšim mužem! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/viki_mitrovic_official/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/markoosmakcic/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/viki_mitrovic_official/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 11 / 11

"Moja majka me je ostavila zbog drugog muškarca s kojim je i dan danas. Ne mogu da kažem da je se stidim, ali da, trebalo bi da je se stidim, a sigurna sam da se i ona mene stidi, jer me je ostavila s bakom i dekom koji su me odgajili. Moj otac me jeste maltretirao i zlostavljao, imao je neke ispade, zato sam se ja tako rano udala i otišla s Robertom", poručila je i priznala da li se čula ili videla s bivšim mužem: "Nije me zvao posle Zadruge niti je video dete, ali svakako ćemo se mi videti tamo gde treba za sve što je rekao u Zadruzi, advokat je prikupio sve potrebne informacije".

Javnost je šokirala i pomirenjem s Markom Osmakčićem, s kojim je imala skandaloznu vezu u Zadruzi 5.