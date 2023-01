"NE SPAVA I NE KUPA SE PO TRI DANA" - Tamara žestoko uzvratila Jovani: "Iz KAFANE u emisiju je otišla u istoj odeći"

Prozivke između Tamare Đurić i Jovane Jeremić nastavile su se i u Novoj godini, a nakon voditeljkinih reči usledio je i starletin odgovor.

Izvor: YouTube/Novo jutro

Tamara Đurić i Jovana Jeremić na istom mestu su dočekale 2023. godinu - na nastupu Ace Lukasa, a zatim su prisustvovale i reprizi na kojoj je pevala Aleksandra Prijović, a voditeljka se čak popela na binu i latila mikrofona. Starela je u najluđoj noći iskoristila priliku da još jednom potkači voditeljku, te ju je nazvala "kokoškom", a Jovana je uzvratila istom merom nazvavši je "rijaliti mrtvacem koji muškarcima služi kao toalet-papir".

Njihov sukob datira još od letos kada su pale teške reči s obe strane, a voditeljka je čak sve prijavila i policiji. Tamara je tada između ostalog istakla da je voditeljka "muža ostavila zbog kola i stana", a Jovana je odmah uzvratila i poručila: "javljaju se sponzoruše, a muž ih prevario 20 puta". Sada je Tamara još jednom uvratila na nedavne prozivke.

"Ja sam mislila da je to (prim.aut. Jovana Jeremić) došlo sa Deda Mrazom, da je ispala Deda Mrazu iz sanki i da je novogodisnja animacija za decu. Koliko god da joj je hotel dao za animaciju nije mnogo jer je uspešno nasmejala ceo hotel", rekla je Tamara na početku i dodala - 'Je l' ima ona nekog prijatelja da joj kaže da to njeno ponašanje jeste prilagođeno njenom rastu, ali ne i uzrastu'. Kada sam se ujutru probudlia u istoj odeći je bila u Jutarnjem programu. To znači da voditeljka iz kafane ide u emisiju. Kakve supstance uzima ja ne znam, ali znam da higijenski nije baš to prikladno", rekla je Tamara za Kurir.

Ona je posebno istakla to što se dva puta sreće sa Jovanom na istom mestu - "Kada su mi novinari reki da je opet tu i za reprizu, prvo sam ih pitala da li se konačno presvukla? Ona je želela da se javi, ali ja ne mogu da oprostim to što je ona mene optužila za najsurovije stvari. Da sam rekla nekome da preti samohranoj majci na takav način, a zapravo je sve to izmislila jer Bog zna šta je u glavi osobi koja ne spava i ne kupa se po dva, tri dana. Evo sad čitam da se hvali nekim drugarima kriminalcima ja nemam takve drugove i neću dalje da pričam da me neki njen drug kriminalac ne povredi", smatra Tamara.

Đurićeva je naročitu pažnju posvetila Jovaninom fizičkom izgledu: "Iskreno, žena liči na razdraganog hobita i stvarno je smešna, ali zaslužuje pažnju jer je baš smešna i kao takva treba da postoji isto kao i magarac na Slovenskoj plaži", zaključila je starleta, dok je voditeljka Vikend jutra poručila da se više neće oglašavati šta god Đurićeva o njoj rekla u javnosti, a zatim potkačila Draganu Kosjerinu.