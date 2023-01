Ivana Nikolić sabrala je utiske i važne događaje iz 2022. godine, te otkrila i kakve planove ima za ovu u koju je ušla nikad ispunjenija i spremnija.

Izvor: Instagram/ ivana_boom_nikolic

Ivana Nikolić, pevačica i nekadašnja članica grupe Hurricane, iza sebe je ostavila veoma uspešnu godinu. Brojni nastupi sa grupom, a onda i početak uspešne solo karijere obeležile su njenu staru godinu, a sada je sa medijima sumirala sve utiske.

Ona je u svom velikom novogodišnjem intervjuu napravila malu rekapitulaciju prethodne godine, ali priznala i šta je sve morala da "žrvuje" zarad uspeha i karijere. Takođe je otkrila svoje buduće planove. "Veoma šarolika godina, u svakom smislu te reci, sa dosta uspeha sto privatno, sto poslovno. Volela bih da se sve samo tako nastavi", rekla je Ivana, a onda priznala šta ju je razveseilo, a šta rastužilo u 2022. godini.

"Ne pamtim da me je nešto posebno rastužilo, Bogu hvala, i uglavnom se trudim da negativne stvari ne utiču na mene, i brzo zaboravljam. Trudim se da budem okreužena lepim stvarima i ljudima koje me čine srećnom i iz dana u dan podstiču da budem sve bolja veruzija sebe", rekla je pevačica i otkrila da li pamti neštom što ju je nasmejalo do suza.

"Uf, dosta toga je bilo, uglavnom je vezano za naša zajednička putovanja i trač partije u kombiju kada smo radile svake večeri, ja sam neko ko voli da se šali i trudim se da sam stalno nasmejana i pozitivna, tako da u mom slučaju ima dosta takvih stvari", rekla je Ivana.

Vidi opis OVO ŠTO SE DEŠAVA JE NORMALAN SPLET OKOLNOSTI! Ivana progovorila o raspadu grupe - priznala i kako se provela sa Čolićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 16 16 / 16

Kako veliki uspeh traži velike žrtve ona je otkrila čega se gradeći karijeru najviše i najteže odrekla.

"Ništa mi nije tako teško padalo osim premalo vremena za san. Da bi funkcionisao i bio skoncentrisan tokom celog dana odmor je neophodan, a mi ga uglavnom nismo imale. Ljudi to ne doživljavaju tako kada nas vide na nastupu ili na tv-u, ali smo zaista dosta žrtvovale naš fizički i psihički odmor da bismo napredovale i dostigle sve što smo želele. Ali bez obzira, ja jako volim ovaj posao kao takav i ništa mi ne pada teško", rekla je Nikolićeva.

Ivana je priznala i da li joj se više dopada solo karijera i da li joj nedostaje rad u grupi. "Iskreno, pet godina je dug period i sve što smo zajedno preživele i uradile je jedan ozbiljan proces i uspeh. Ovo što se sada dešava je sve normalan sled okolnosti i drago mi je što se sve odvija najpozitivije moguće po sve nas pojedinačno, neka se samo tako nastavi."

A kako je nedavno nastupala sa muzičkom zvezdom Zdravkom Čolićem, Ivana je otkrila kako je nastupati sa njim, kao i kakvo mišljenje ima o njemu.

"Zdravko je pre svega jedan gospodin, oduševljena sam njegovom energijom i harizmom koju on ima na sceni, uživala sam na njegovom koncertu, obožavam njegove pesme i cenim njegov rad. Moja ogromna čast i zadovoljstvo je bilo što sam imala tu čast da nastupam sa takvom zvezdom."