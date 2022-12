TREBALO JE DA SE DESI PRE 2 GODINE! Ivana Nikolić progovorila o planovima, još ima NEOSTVARENU želju - Mora da se ŠTEDI

Ivana Nikolić, bivša "uraganka", otkrila je šta najviše priželjkuje u Novoj godini, kao i šta joj neizmerno nedostaje.

Izvor: Instagram/ivana_boom_nikolic

Nakon razlaza sa grupom "Hurricane", čija je originalna postava zamenjena novim članicama, Ivana Nikolić je započela solo karijeru, kao i njene dve koleginice. Osim o muzici, razmišlja i o pokretanju modnog brenda, što joj je još uvek neostvarena želja.

"Da, stvarno obožavam modu i toliko bi volela da imam svoju liniju. Razmišljam već duži vremenski period i trebalo je već nešto da se desi pre jedno dve godine, ali možda bude uskoro. Stvarno bih volela. Inače, nisam zahtevna što se tiče garderobe, dosta toga i sama sašijem, nešto što mi se dopadne od brendova pokušam da nađem i jeftiniji komad sličnog dezena ili oblika. Stvarno imam svoju šnajderku koja mi završi sve u dan, ne treba mi ništa što je skupo, mora da se štedi, što se kaže", izjavila je pevačica i otkrila da će sebe za Novu godinu obradovati dobrim nastupom, mada još uvek ne zna gde će biti.

Izvor: Instagram/ ivana_boom_nikolic

I dalje sarađuje sa Sanjom i Ksenijom s kojima je provela pet godina, a međusobno se i podržavaju. Kako kaže, nije nijednom imala tremu pred nastup, a na temu zaljubljivanja je samo rekla: "Uvek se smejem, to mi je prirodi. Mnogi me pitaju šta koristiš da budeš uvek nasmejana? Radim na novim pesmama i to je sad ono što mi donosi sreću".

"Meni toliko fale putovanja da bih otišla na neki odmor. Sama, niko mi ne treba, samo da se odmorim. Planirala sam u septembru, međutim, mi smo se razišle u septembru, moralo je da se radi na novoj pesmi. Tako da nadam se da će biti uskoro, možda posle Nove godine, ko zna", jedino je što Ivana želi trenutno želi u 2023. godini.

