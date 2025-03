Novi američki ambasador u Srbiji biće Mark Brnović.

Izvor: Privatna arhiva/Mark Brnovich

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp donio je odluku o novom ambasadoru u Republici Srbiji. Novi američki ambasador će biti Mark Brnović.

"Sa zadovoljstvom mogu da saopštim da će Mark Brnović biti naš sledeći ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji. Mark je ponosni veteran Nacionalne garde vojske, a ranije je bio državni tužilac Velike države Arizona.

Kao sin izbjeglica koji su pobjegli iz komunizma, Mark će biti snažan zagovornik slobode i uvijek će Ameriku stavljati na prvo mjesto. Čestitam, Mark", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Truth social".

Brnović je u ekskluzivnom intervjuu za "Kurir" otkrio, kampanja za predsjedničke izbore koji su u Americi bili 5. novembra prošle godine bila je napeta.

"Ja i dalje razgovaram sa predsjednikom Trampom. Ali, on radi ono što misli da je najbolje za njegovu kampanju. Postoje trenuci kada pomislim da je on trebalo da stvari uradi drugačije. A, kao što sam već rekao u radijskoj emisiji Šona Henitija (poznati konzervativni voditelj, prim. nov.) on bi uvijek trebalo da priča o graničnoj bezbjednosti i ekonomskoj bezbjednosti. Ali, on naginje ka tome da ne čita govore i priča o stvarima za koje misli da su važne - pričao je tada Brnović.

On je nakon predsjedničkih izbora 2020. godine vodio istragu rezultata glasanja u Arizoni, nakon koje ga je Donald Tramp, bivši američki predsjednik i aktuelni republikanski kandidat za Bijelu kuću, kritikovao što nije tražio njihovo poništavanje.

To je Brnovića koštalo senatorske funkcije za koju je Tramp odlučio da podrži drugog republikanca da bi ovaj na kraju bio poražen od demokratskog kandidata.

"Ja sam sin srpskih imigranata"

Tokom kandidature za Senat 2022. godine na tadašnjem Tviteru, a sadašnjem Eks-u napisao: "Ja sam sin srpskih imigranata koji su pobjegli od političkog nasilja kako bi svojoj djeci pružili šansu da okuse američki san".

"Ja sam veoma ponosan na moje etničke korijene. Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz Lješanske nahije. Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po vjeri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od cijelog Balkana! Moja žena i ja smo se vjenčali u crkvi u kojoj su krštena i naša djeca i to je crkva u Finiksu u Arizoni koju posjećujem cijelog života - pričao je tada Brnović.

"Moja pravoslavna vjera čini veliki dio onog što jesam. Smiješno je kada se toga sada prisjetim, ali kada sam odrastao praznici koje je slavila moja porodica, na primer, bili su različitih datuma za Božić i Uskrs (u odnosu na američke), što me je činilo posebnim u odnosu na društvo iz razreda. Čak i način na koji smo slavili Uskrs, sjećam se da su moji prijatelji smatrali "čudnim" to što jedemo jagnjetinu za svaki Uskrs.

Izdvojio je anegdotu da većina nastavnika nije ni znala da izgovori njegovo prezime, a da su ga neki čak i ismijevali zbog toga.

"A tek naše prezime? Većina mojih nastavnika zapravo nije mogla da ga izgovori i nekada su ga čak i ismijevali. Ali ja sam ga uvijek sa ponosom prihvatao to da su moja porodica i naša crkva i običaji malo drugačiji u odnosu na one kod svih drugih. Zbog toga vjerujem da je važno da mojim ćerkama prenosim naše vrijednosti i istorijsko znanje - rekao je.

"Ostvarili smo ih ne samo u pravnim okvirima Arizone, već i širom zemlje. Bilo da je u pitanju rekordna odšteta žrtvama iz Arizone nakon uspješnih tužbi protiv kompanija kao što je "Gugl" i "Folksvagen" koje su podnošene sudu ove savezne države ili da je riječ o stvaranju prvog prostora specijalnog namijenjenog proveri finansijskih tehnologija (fintech sandbox) u SAD - odgovorio je u intervjuu za "Kurir" i dodao:

"Mi smo nastojali da osiguramo da potrošači budu zaštićeni, a da se pritom ne miješamo isuviše u rad poslovne zajednice. Mi smo takođe ponovo uveli smrtnu kaznu u Arizoni kako bismo osigurali dugo očekivanu pravdu za žrtve i njihove porodice. Obavili smo i rekordan broj procesa protiv trgovine ljudima.

"Ali, bilo bi nemarno od mene kada ne bih pomenuo istorijski slučaj Brnović protiv Demokratskog nacionalnog komiteta (Brnovich v DNC). Ja sam u više navrata iznosio stavove pred Vrhovnim sudom SAD, što je rijetka i jedinstvena čast za advokate u SAD, ali sam ovaj slučaj uspješno iznio do kraja i on bukvalno nosi moje ime. Hoću da kažem da ne postoji još neka osoba na planeti koja može da kaže da je zastupala slučaj pred Vrhovnim sudom SAD, a da je pritom nosila duboke košarkaške Adidas patike - našalio se Brnović.