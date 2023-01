JAVNOST BRUJALA O VOŽNJI NJENOG SINA! Dragana Mirković nikad iskrenije o karijeri i deci - za jedno je oduvek STRAHOVALA

Dragana Mirković sumirala je utiske o svojoj 2022. godini, otkrila po čemu će je pamtiti, ali i govorila o svojoj deci o kojoj se dosta pisalo u medijima.

Izvor: Instagram / dragana_mirkovic

Poput brojnih javnih ličnosti i Dragana Mirković je svoje utiske i dešavanja iz 2022. godine sabrala za domaće medije i kao nikada do sada, otvorila dušu.

Govorila je o svojoj karijeri, počecima, ljubavi sa Tonijem Bjelićem, ali i svojoj deci. Jedna od naših najpoznatijih pevačica danas živi san mnogih. Ona se na samom početku razgovora prisetila svog bezbrižnog detinjstva u Kasidolu, kao i svega što je usledilo nakon što je upoznala ljubav svog života, s kojim ima dvoje dece Marka, koji se nedavno našao na meti kritika zbog brze vožnje, i Manuelu.

"Za mene je Kasidol najpoznatije, a istovremeno i najlepše mesto na svetu. Tu mi je porodica, rodna kuća, uspomene... To je i danas jedno od retkih mesta na svetu na kome mogu da budem ono što jesam, bez tereta koje ime i popularnost nose. Obišla sam ceo svet, ali uvek se rado vraćam mom Kasidolu. Nadam se da sam i ja tokom ovih godina uspela da mu uzvratim za sve ono lepo što sam doživela i da sam na adekvatan način doprinela da se za moje rodno mesto čuje. A što se tiče stvari koje mi nedostaju, najviše mi fali ona bezbrižnost koju detinjstvo sa sobom nosi, a koju sam tamo doživela", započela je.

"Nikada nisam sanjala novac, već samo sreću, a za mene su ljubav i zdravlje najveća sreća. I prezadovoljna sam što toga imam koliko mi treba. Sve ostalo je posledica rada koji smo moj suprug Toni i ja uložili, i naravno da smo ponosni i uživamo u plodovima svoga rada."

Potom se osvrula na svoju porodicu: "Presrećna sam, jer imam zdravu i uspešnu porodicu na koju sam ponosna, radim posao koji volim, okružena sam ljudima koji me vole i cene... To umnogome duguje i sreći da sam upoznala Tonija i da je on moj saputnik na ovom lepom putovanju. Niti mogu, niti sam se ikada zapitala šta bi bilo da je drugačije. Na sreću, i ne moram", rekla je.

"Ja se u jednom trenutku i jesam odrekla karijere zbog ljubavi. Dugi niz godina posvetila sam isključivo svojoj porodici, i ne samo da nikada nije postojao strah, već sam srećna što je sve tako bilo. Da moji fanovi nisu bili toliko ujedinjeni i da ih Toni nije podržao, pitanje je šta bi i danas bilo i da li bih se vratila u ovolikom obimu i na ovaj način. Ali, kada izađem na rekordno posećene koncerte na kojima publika od početka do kraja uglas peva sa mnom, zahvalna sam im što su me naterali da se vratim."

Dragana je istakla i da su se ona i njen suprug Toni oduvek trudili da deci usade prave vrednosti. Takođe, priznala je da je, kao i svaki roditelj, oduvek strahovala da joj deca ne upadnu u loše društvo, ali srećom izrasli su u uspešne i kvalitetne ljude.

"Naša želja je od početka bila da im usadimo prave vrednosti, a ne postoji bolji način za to od davanja ličnog primera. I Toni i ja se trudimo da na prvom mestu činimo dobro i budemo pošteni ljudi, i na našu veliku sreću, i naša deca su postala takva. Kod roditelja uvek postoji iracionalan strah da bi deca mogla da upadnu u neku vrstu problema, pa ni ja nisam izuzetak. Na moju sreću, Marko i Manuela mi nikada nisu dali povoda da se taj strah poveća jer su divne, lepo vaspitane osobe", istakla je.

Ovako izgledaju Draganina deca: