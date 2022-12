VAŽI ZA NAJBOGATIJU PEVAČICU I KAŽE DA JOJ PARE NISU BITNE: Didi Džej pokazala raskošnu jelku - jedan ukras košta 500 €!

Didi Džej se na kraju 2022. osvrnula na dešavanja i otkrila velike planove za narednu godinu, ali i pokazala kako je okitila jelku.

Pevačica Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej, uspešno gradi karijeru u Americi, a nedavno je odbila saradnju sa svetski popularnim reperom 50 Centom. Među najbogatijim je ličnostima na estradi, pa često završava u medijima zbog skupocene garderobe i "krpica" za koje izdvaja veliki novac, a na kraju 2022. godine je sumirala utiske.

"Sebe ne posmatram kao najbogatiju pevačicu, već kao zvezdu koja je iz male zemlje kao što je Srbija, uspela da osvoji svet i Ameriku i mislim da je to moj najveći uspeh. Što se garderobe i cipela tiče, to mi zaista nije toliko bitno, jer sve ide uz posao kojim se bavim. Nikada nisam volela da naglašavam šta sve posedujem, materijalne stvari mi nisu toliko bitne", rekla je Didi Džej, koja je nedavno izjavila da je na njoj sve prirodno, ali je često na meti komentara da je "promenila lični opis".

"Zaista sam u šoku da sam promenila lični opis, nikada nisam radila ništa na sebi, ostala sam prirodna kakva sam i bila kao tinejdžerka, čak mi je i kilaža ostala ista. Ne znam zašto neko konstantno izmišlja da sam imala estetske korekcije na sebi, kad zaista ništa nisam radila. Videla sam neke fotošopirane fotografije na kojima ne ličim na sebe i verovatno je to neko uradio iz zle namere. Svi koji me lično poznaju znaju da sam skroz prirodna", poručila je pevačica koja za sada ne planira ni najmanje estetske korekcije: "Za sada ne planiram da radim botoks, niti bilo koji drugi estetski zahvat, jer još uvek nemam nijednu boru. Zdravo se hranim, treniram, spavam normalno i negujem svoj izgled, svi kažu da izgledam kao da i dalje imam 18 godina".

Dijana se oprobala i u modnoj industriji i ima velike planove za narednu godinu. "Što se mode tiče, zaista se trudim da i to ispratim, uskoro planiram novu kolekciju koju ću predstaviti na NYFW, ako mi obaveze budu dozvolile. Imam dosta planova i uveliko radim na tome. Mnoge svetske zvezde mi traže da nose moje kreacije i oduševljeni su mojim stajlingom, a kada čuju da skoro sve stajinge smišljam sama, budu u neverici koliko sam talentovana za modu", istakla je i dodala: "Imam velike planove za 2023. godinu i mislim da će se moji rezultati tek videti u Novoj godini. Već početkom 2023. godine imam mnogo dešavanja i projekata u Americi koji će zaista imati jak uticaj na moju karijeru. Nešto što me najviše raduje je moja aplikacija koja izlazi za par dana, to je nešto poput rijalitija - snimci o svemu što ja radim u karijeri, kako se sređujem, hranim i mnogo toga. Sigurna sam da će ceo svet uživati u mojoj aplikaciji!".

Ovog leta se pomirila s voditeljkom Jovanom Jeremić, koju je sa ćerkom ugostila na svojoj jahti u Crnoj Gori. "Jovana je divna osoba, nas dve smo ranije imale nesporazum i dobijale smo pogrešne informacije jedna o drugoj, ali je sve to iza nas. Jovana je hrabra žena koja zna šta želi i privatno je zaista normalna i jako prijatna, mislim da joj tek predstoji veliki uspeh. Ona ima nešto posebno u sebi i zato privlači ogromnu pažnju javnosti", rekla je Didi Džej.

Trenutno uživa u prazničnoj atmosferi i u rakošno okićenom domu na Vračaru, u kući od 500 kvadrata, gde živi sa suprugom Danijelom Rokvićem i ćerkom Dayanom. Uživa da dekoriše dom za svaki praznik, pa se pohvalila kako ove godine izgleda njena jelka. Pored velikog Deda Mraza, tu je i ukras Krcko Oraščić visine jednog metra, čija je cena na sajtovima oko 500 evra.

