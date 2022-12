JA 20, ONA 15 I PO, STRPALA ME JE U ZATVOR! Učesnik Zadruge šokirao pričom o bivšoj - "Brat me prozivao, ispao HAOS!"

Filip Car otvorio dušu Aleksandri Nikolić i ispričao sve o vezi sa izvjesnom Elenom sa kojom je bio četiri godine i zbog koje je završio u zatvoru.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Otkako je postao deo Zadruge 6 Filip Car ne prestaje da privlači veliku pažnju svojim ponašanjem, ali i pričama koje iznosi u javnost.

Za nekoliko dana bio je intiman sa nekoliko učesnica, a u blizak je ostao sa Aleksandrom Nikolić, o kojoj danima bruje mediji zbog poznanstva sa Markom Miljkovićem koji je dio Belivukove ekipe. Njih dvoje su se sada osamili u izolaciji i jedno drugom otvorili dušu. Car je progovorio o bivšoj djevojci zbog koje jezavršio u zatvoru.

On je otkrio sve detalje o vezi sa izvjesnom Elenom sa kojom je bio četiri godine, a romansu su otpočeli kada je ona još bila maloljetna. "Bio sam u vezi sa jednom djevojkom tri, četiri godine. Imao sam vezu od godinu i po. Pa sam sa jednom malom bio skoro četiri", rekao je Car.

"Ma daj, ja ne mogu to da zamislim", rekla je Aleks.

"Živjeli smo kod mene kući, pa me je namjestila u zatvor i onda smo ponovo živjeli zajedno u Zagrebu. Voljeli smo se dosta. Mala Milica podsjeća na nju, samo im je glava drugačija. Bila je plava, a u telu kao Milica, malo zgodnija je bila i lijepa jako... Promijenila se ona dosta, završila je fakultet, radi u restoranu kod oca ljeti, promijenila je život od kad sam ja ušao ovdje. Imala je nekog momka kad sam izašao iz četvorke. Ja sam imao 20, a ona 15 i po, kad smo se smuvali imala je 16 i bili smo do njene 20. Dvije ili tri godine je nisam prevario, pa kad sam joj našao neke poruke i zvrčke, onda sam ja krenuo. Sa njom živim, a imam dvije cure i sve ih lažem da ne postoje ostale. Ta moja Elena, Svetlana i ta Ela zbog koje me je ova strpala u zatvor i sve na vrata zajedno. Svi su bili protiv nas, njen brat izašao iz zatvora, otac nije prihvatio, ja bio protiv njenog brata, on me prozivao, ja napravio s*anje", rekao je Car.

Poslušajte ga: