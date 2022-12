U RIJALITIJU NEK' RADI ŠTA HOĆE, NJIMA STARLETA NEĆE UĆI U KUĆU: Prijatelj otkriva - otac i majka rekli "ne može"!

Roditelji Filipa Cara ne podržavaju njegovu vezu sa Aleksandrom Nikolić

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Turbulentna veza Aleksandre Nikolić i Filipa Cara podigla je prašinu, ne samo kod fanova Dejana Dragojevića s kojim je starleta do nedavno bila u vezi, već i u Carevoj porodici. Njegovi roditelji ne žele da čuju za potencijalnu snajku, a kamoli da je vide ili ugoste u kući. Takav je njihov stav bio i s Dalilom Dragojević i Majom Marinković.

"Car u rijalitiju može da radi šta god želi, otac i majka su se pomirili s njegovim načinom igre i života, ali u njegovoj kući, gdje je otac glava porodice a majka stub, ne može. Ni jedno ni drugo ne žele da čuju, a kamoli da vide starletu u porodičnom okruženju. To su staromodni ljudi koji cijene neke tradicionalne vrijednosti i zna se kakva djevojka može da bude dio njihovog doma. Filip to odlično zna. Njihov stav je nepromjenljiv", rekao je Kuriru neimenovani izvor.

Prema njegovim riječima, Car poštuje svoje roditelje i neće dozvoliti sebi da ih razočara. "Nikad to ne bi uradio svojim roditeljima. Oni su mu na prvom mjestu. Vjerujte mi da on, ako ostane sa Aleks do kraja rijalitija, nema namjeru da je vodi u Crikvenicu. To vam potpisujem. Zna on koje su mu granice i u kakvim je odnosima sa svojom porodicom i preko toga ne prelazi".