"POSLAO MI JE PORUKU IZ IZRAELA": 25 godina je uz porodicu Marine Tucaković, otkrio NEPOZNATE detalje posle Laćine smrti

Povodom vijesti o iznenadnoj smrti tekstopisca Milana Laće Radulovića oglasio se i Aleksandar Milić Mili, prijatelj i saradnik porodice pokojne Marine Tucaković, koji je godinama poznavao Laću i kojeg je vijest o njegovom preranom odlasku šokirala, kao i čitavu estradu. Dan nakon tragedije Mili se oglasio na društvenim mrežama i otkrio u objavi da se čuo s Laćom dok je bio u Izraelu, gdje je i pronađen mrtav. Njegov tekst prenosimo u cjelosti:

"Bilo je to sada već davne 1994. godine, kada sam prvi put ušao u dom Marine Tucaković, vrativši se sa studiranja u Pragu. Preko zajedničke prijateljice Goge smo se upoznali. Tog momenta se sjećam kao da je juče bilo, zato što je jednostavno bio bitan. Ulazim u jedan stan na Vračaru, koji koliko god da je bio onako čudno sređen i sa viškom detalja na sve strane, to je bio jedan kreativni haos. Dočekala su me dva predivna djeteta, Miloš i Milan, odnosno Laća. Za Miloša se odmah vidjelo da će biti prelijep, tada još nisu postali tinejdžeri, bili su djeca, a Laća sa puno duha, nekih čudnih pitanja, pogleda koji je bio toliko radoznao i samo je tražio šta bi on tu mogao da doprinese novo. Čak i kao dijete je bio takav. Sve to zajedno je izgledalo kao jedan kreativni haos, u kome su nastajale hrpe nekih pjesama, koje su Marina i Futa napisali do tada.

Ja sam prišao Marini, ona se podigla i tada smo se upoznali. Sjećam se da smo oboje bili nasmijani i pogledali jedno drugo u oči, i upravo taj pogled je nešto što mi je ostalo za cio život, jer od tog momenta počinje naš muzički put, koji je stvarno nevjerovatan. Mislim da smo od tog pogleda mi stvorili jedan svijet, koji je za nas imao više realnosti nego realan svijet. Mi smo za 20 i nešto godina stvorili preko 25 albuma, koji su svi bili hit godine ili najuspješniji tada. Taj svet sa stotinama pjesama nismo dijelili ni sa kim, i kroz njega su prolazili svi problemi koje smo mi imali, i privatno i poslovno, sve se to miješalo i pretvaralo u pjesme.

Marina je imala dosta problema kroz cio život. Jednostavno je pronalazila snage da sve to pretoči u nešto što je bilo prelijepo. Vjerovao sam u njen ukus oko melodija, kad god mi je rekla da promijenim, ja sam promijenio. Kada bih ja njoj sugerisao da tekst treba da ide drugačije, ona bi istog trena počela da mijenja. Sve to što se dešavalo u njenom privatnom i mom životu je dalo jedinstvenu poruku. Ona je te probleme sa djecom najmanje dijelila. Nije trebalo ni da dijeli, jer se to vidjelo i mi smo osjećali tačno u kom je ona stanju i čak nije dozvoljavala da je išta pomjeri od te želje.

Svaki naš album je počinjao kao neki rolerkoster, jer počinje od nule da se stvara nešto za šta znamo da će na kraju biti fantastično i genijalno, jedva čekamo da dođemo do toga. Svaki problem i svaku sreću je ubacivala u to. Ono što je najljepše u tome svemu je to što je imala prilike da uživa i u porodici i u djeci i u stvaranju muzike. U jednom momentu je to počelo da se mijenja. Problemi iz realnog života su ušli u taj imaginarni svijet koji smo stvarali. Tada Marina jednostavno počinje da se povlači u sebe. Tragedija koja joj se desila sa Milošem promijenila je sve, nikada nije mogla da pređe preko nje. Na neki način, teško je to izgovoriti, ali kada se desila ova druga tragedija sa Milanom, nekako mi je drago što je otišla prije toga, jer ne znam kako bi se ona sastavila sa ovim svijetom.

Futa je bio nevjerovatan kompozitor, tada je već polako prestajao da radi. Bio sam svjedok tih 25 godina.

Prije neki dan mi je Laća iz Izraela poslao poruku sa nekom pjesmom, za koju misli da bi taj stil bio fantastičan za Miligram i poslao mi je fotografiju pojasa Gaze. Pričao je kako u Izraelu nalazi svoj mir i ima neko okruženje ljudi koji mu se sviđaju. Jednostavno sam tražio u svakom tom razgovoru sa njim neki momenat u kom vidim da je zadovoljan, gdje vidi svoj put.

Milan je tek prije nekoliko godina počeo da radi kao tekstopisac, bez obzira što je u mnogo pjesama imao poneku genijalnu rečenicu. Nikada nije završio tekst sa mnom i Marinom, ali je stalno sudjelovao. Imao je rečenice koje su se fantastično uklapale, a kasnije je počeo sam da radi tekstove, život mu se otvarao i činilo mi se kao da će to da bude neka nagrada nakon što je izgubio brata i majku koja je bila nevjerovatno dominantna. Jednostavno, život je prečesto nepravedan. U slučaju njihove porodice je bio surovo nepravedan. Da li je to taj svijet koji je bio nerealan? Da li je to sudbina? Ne znam, ali znam sigurno da Marina to nije zaslužila, da Miloš i Laća to nisu zaslužili. Od svega, ostale su stotine prelijepih pjesama, ali velika tuga za sudbinom porodice. Jedna velika podrška za Futu, kom ne znam šta može da se kaže da bi mu bilo lakše. Srcem sam uz njega, jer od četiri člana, tri člana porodice više nema. Velika žalost", napisao je Aleksandar Milić Mili na Instagram profilu grupe "Miligram".

