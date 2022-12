NE MOGU DA SE POJAVLJUJEM TAMO GDE SU NEBITNE FACE! Stoja o estradi - Potkačila Daru, a evo šta je rekla za Karleušu!

Posle duže medijske ilegale Stojanka Novaković Stoja objasnila je zašto ne želi da se druži sa kolegama i dolazi u emisije.

Pevačica Stojanka Novaković Stoja nedavno se našla na meti surovih kriika zbog svog fizičkog izgleda, a mnogi su pisali da se operacijama gotovo izobličila. Iako do sada nije reagovala na prozivke na mrežama, domaći mediji su nedavno preneli da je pevačica odlučila da se odseli iz Srbije, a Stoja je sada otkrila i gde planira da živi - "Selim se u Pulu. Sad sam u Perlezu, tu mi prija da budem, tu sam rođena, ali za godinu dana se selim tamo. Biću na relaciji Pula - Beograd".

Stoja je zatim ostila zašto je ne viđamo često u javnosti - "Ja ne mogu da se pojavljujem tamo gde su nebitne face. Nekad se znalo gde se pojavljuju pevači, gde sportisti, a je ne vidim sebe u društvu nekih nevažnih ljudi. Ne bih da vređam, ali znate o kome i čemu pričam. Ja se ne snalazim najbolje u tom okruženju. Ne možemo svi biti u istom košu. Ima me svuda samo me nema u medijima. Kad nemam ništa novo da predstavim, zašto bih se pojavljivala. Ja nisam žena od skandala, a kad toga nema, mediji nisu ni zainteresovani".

Ona je istakla da joj je drago što je došlo do pomirenju Dragane Mirković i Seke Aleksić i otkrila da li će se ona pomiriti sa Darom Bubamarom - "Kad god se vidim sa Darom mi se pozdravimo normalno, sad to što se ona pali na medijske natpise i kad je pecnete, to je njen problem. Meni je Dara simpatična, ja nju volim, dobra je drugarica, ali se brzo pali. Samo bi da brže bolje odgovori, a ja pri tom nisam ništa loše ni rekla o njoj".

Stoja je zatim odgovorila i kakve su kolege prema njoj i ima li više nadobudnih ili ljubaznih kad se sretnete - "Ja te uobražene ne primećujem, gledam svoja posla. Svi uspešni ljudi koji nemaju neki kompleks se javljaju jedni drugima. Što se tiče mladih, sve ih je više, i ne znam više ko je ko, pa ne mogu sve ni da ih primetim", rekla je pevačica i progovorila o sujeti: "Pa i ove što rade po prodavnicama imaju ljubomorne koleginice. To je skroz normalno. Dobro je kad postoji taj takmičarski odnos u poslu. Meni je to ok, volim izazove".

Svojevremeno je snimila duet sa Kristinom Kijom Kockar, a sada je otkrila da li se i dalje čuju - "Ne, nismo u kontaktu. Tad sam joj pomogla. Tražili su to njeni saradnici, pitali da li sam zainteresovana. Ona je moja zemljakinja, odnosno, ona je iz Zrenjanina, a ja iz jednog malog sela pored. Nas dve se nikad nismo družile, ali na snimanju pesme i spota je bilo korektno i fino", rekla je Stoja istakla da je dobra prijateljica sa Šakom Polumentom i otkrila da li ima pravog prijatelja na estradi.

"Nema toga, to ne postoji. Nema prijatelja, postoji samo poštovanje. Ali, Jelenu Karleušu ću uvek braniti i podržavati. Ja nju uvek bodrim. Ona mnogo ulaže u sebe, izgleda brutalno i skidam joj kapu", poručila je Stojanka Novaković Stoja.