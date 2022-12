TEŠKO MI JE ŠTO SE NE ČUJEM S DUŠANOM: Tanja Savić iskreno o odnosu s bivšim mužem posle skandala - "STISNI ZUBE I DOĐI"

Tanja Savić je otvorila dušu o odnosu s bivšim suprugom Dušanom Jovančevićem i otkrila da je pokušavala da ga kontaktira.

Tanja Savić je poslednjih mjeseci bila u centru pažnje zbog brojnih skandala, kako s momcima tako i sa bivšim suprugom, a isprozivala ju je i Vesna Vukelić Vendi. Pevačica je sada otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim mužem Dušanom, s kojim ima dvoje djece.

Izborila se za starateljstvo nad djecom i dovela sinove u Srbiju, pa sada stanuju s njom, ali problemima s bivšim nije došao kraj. Ispričala je da joj se suprug ne javlja čak ni kada joj je neophodna adekvatna dokumentacija za sinove.

"Sinovi se čuju s njim i ja stvarno nemam nikakav problem s tim. To je njihov tata, uvijek će to biti i treba da se čuju. Ja bih prosto voljela da uđem u komunikaciju s njim, ali njegova je odluka da on to ne želi, ne znam iz kog razloga. Ja sam pokušavala da stupim u kontakt s njim. Na primjer, bila je situacija kada su mi iz škole tražili njihov izvod iz matične knjige rođenih na engleskom jeziku, pošto su oni tamo rođeni. Ja sam njemu poslala zahtjev da mi to pošalje, međutim, on mi nije odgovorio na to. I pored toga sam ponovo pisala da to ne treba meni, nego školi. Opet nisam dobila nikakav odgovor", priznala je Tanja Savić.

"Zaista mi je jako teško po tom pitanju, ali hajde. Oni bi, naravno, željeli da vide svog tatu. Naravno da su ga poželjeli. Ja uvijek kažem da on bilo kada može doći u Srbiju i to nije nikakav problem, ako izuzmemo to što on ima neke repove iz prošlosti i pitanja na koja mora da odgovara pred sudom. Ali sve je to dio života. Nek' stisne zube i neka dođe", poručila je pjevačica, koja se nedavno u emisiju uključila u pidžami.