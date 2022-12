VOZE BIJESNA KOLA I JEDU U NAJSKUPLJIM RESTORANIMA: Komšije oplele po Đaniju i njegovoj porodici

Komšije Radiše Trajkovića Đanija iz luksuznog naselja Beograd na vodi, otkrivaju kakav je folker privatno, ali i da li njegova supruga Slađa vodi glavnu riječ

Radiša Trajković Đani sa porodicom živi u Beogradu na vodi u nekoliko stanova, a komšije kažu da su srdačni, ali čudni. "Đani je od svih njih najsrčaniji, ali je sve prepustio supruzi Slađi jer on mnogo radi. Nema sumnje da je on taj koji donosi lovu u kuću i da moraju da ga slušaju, sinovi i snajke, ma svi. Oni svi žive od njega i njegove popularnosti, mislim da zarađuje mnogo više i od pjevača koji su kvalitetniji i poznatiji od njega, ali on je maher za bakšiš. Nekoliko puta sam ga slušao u kafani i ljudi ne pitaju koliko mu daju novca", rekao je komšija koji živi u zgradi pored Đanijeve.