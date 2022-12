BLAMANTNO, JAKO JEFTINA PROSTITUCIJA! Bile dio istog tima, sada pljušte prozivke - Jovana urnisala Milicu Dabović!

Jovana Tomić, nekadašnja učesnica rijalitija, žestoko isprozivala Milicu Dabović zbog naloga na sajtu za odrasle "Onlyfans".

Izvor: YouTube/Ami G Show

Jovana Tomić, model i bivša učesnica jednog rijalitija, komentarisala je novi posao nekadašnje saborke Milice Dabović, koja je nedavno otvorila nalog na sajtu za odrasle.

Podsjetimo, bivšu košarkašicu, koja kaže da je profil otvorila da bi zarađivala, kao i da ne prelazi određenu granicu, trenutno prati više od 9.000 ljudi na OnlyFans, što znači da ovim slobodnim sadržajem mjesečno zaradi više od 136.000 dolara, odnosno 129.445 eura, prenijeli su mediji. Nedavno je donijela odluku da se zbog brojnih prozivki povuče iz medija, a nedavno ju je žestoko isprozivala upravo i Jovana.

Njih dvije se ni u rijalitiju nisu baš najbolje slagale, a Jovana je bila vrlo otvorena kada su joj u emisiji u kojoj je gostovala postavili pitanje o Dabovićevoj. Ona je Miličin novi izvor zarade nazvala "jeftinom prostitucijom", ali i istakla da joj je to vrlo blamantno.

"Jako jeftina prostitucija. Meni je to blamantno. Ne mogu prostituciju nikako da svarim, jer smatram da je samopoštovanje i samovrednovanje jako bitno. Ako se bavite time, bavite se u Amsterdamu, tamo gdje je to posao, a ne ode: 'Plati mi tri dolara i poslaću ti sliku koja izgleda degutantno i jeftino'. To mi je katastrofa!", rekla je Tomićeva u potkastu Magnum show.

Pogledajte djelove sa Miličinog snimanja za "Onlyfans":