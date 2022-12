GOLA HALJINA JE POČETNA PROVOKACIJA, SAD ŠETA U PROVIDNOJ: Opet je vređaju zbog tela - "Imaš 100 KG, pokrij to SALO!"

Najpoznatija plus sajz manekenka, Ešli Grejem, ponovo na udaru negativnih kritika zbog oblačenja.

Izvor: Profimedia

Ešli Grejem, osim što je najpoznatija plus sajz manekenka, definitivno je najpoznatija po uvredama koje dobija. Godinama se zalaže za prirodan izgled i zbog toga namerno na fotkama promoviše celulit, strije i salo. Iako svakodnevno dobija uvrede na račun izgleda, ona ne mari. Naprotiv, svakog puta dokaže da će terati kontru.

Tako je nedavno iznenadila javnost kada se pojavila u goloj haljini, koja stvara optičku iluziju. Ocrtava intimne delove tela, zbog čega je, po ko zna koji put, zaradila negativne kritike. Da Ešli nimalo ne mari šta javnost misli, dokazala je dolaskom na crveni tepih na gala događaj u organizaciji časopisa "Time".

Atraktivna brineta izabrala je potpuno prozirnu haljinu u kojoj je bez pardona pokazala višak kilograma. Ova neobična i izazovna kreacija sastavljena je od mreže sa kapuljačom, a manekenka je ispod nje nosila crni donji veš. Ešli inače obožava da nosi uske komade garderobe, jer želi da istakne koliko je samopouzdanje žene važno. O svojoj kilaži je nebrojeno puta govorila:

"Ljudi me često pitaju kako uspevam da prštim od samopuzdanja i komentarišu moj stil oblačenja. To što nosim konfekcijski broj 16 (američke veličine, prim.aut), imam više od 90 kilograma i snimam kampanje za donji veš, ne znači da želim stalno da vodim razgovore o tome šta je potrebno da imam toliko samopuzdanja. To što sam velika devojka, ne znači da moram neprestano da vodim ovakve vrste razgovora. Za mene je to pomalo šokantno, jer se ista pitanja ne postavljaju mršavijim ženama. Na kraju, zaista nije sve u izgledu. Ponekad je ono što se nalazi u nama nešto na čemu bi trebalo da poradimo", zaključila je.

Pogledajte kako je izgledala:

...kao i fotke koje su izazvale burne reakcije: