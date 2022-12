IMA SKORO 100 KG I BEZ PARDONA NOSI GOLU HALJINU: Kraljica uvreda tera po svome, a mnogima je primer za SAMOPOUZDANJE!

Najpoznatija plus sajz manekenka Ešli Grejem obukla je golu haljinu!

Izvor: Profimedia

Kad pomisle da nikad to ne bi uradila, ona ih demantuje. Jedna od najkontroverznijih manekenki, plus sajz model Ešli Grejem, i dalje ne mari za uvrede koje dobija na račun kilograma. Naprotiv, njima se neverovatno ponosi i ujedno zalaže da žene treba da prihvate vlastito telo i steknu samopouzdanje.

Iako svi znaju koliko promoviše prirodan izgled, često golim fotografijama na kojima ističe celulit, strije i salo, niko nije očekivao da će Ešli obući tzv. golu haljinu. Pojavila se na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu. Obukla je satensku haljinu sa velikim prorezom sa strane i sandale sa otvorenim prstima.

Svi znaju koji je cilj gole haljine - reč je o iluziji mokre odeće koja ocrtava obline, a naročito intimne delove tela. Samopouzdanje je definitivno najjači adut ove žene. Često je govorila da ne mari jer ima više od 90 kilograma, ali to ne znači da ne dobija niz uvreda na mrežama. Glavni krivac su njene fotke koje mnogi smatraju neprimerenim. Podsetimo, slavna lepotica je prošle godine priznala da i dan danas vodi frustrirajuće razgovore o svom telesnom izgledu.

"Ljudi me često pitaju kako uspevam da prštim od samopuzdanja i komentarišu moj stil oblačenja. To što nosim konfekcijski broj 16 (američke veličine, prim.aut), imam više od 90 kilograma i snimam kampanje za donji veš, ne znači da želim stalno da vodim razgovore o tome šta je potrebno da imam toliko samopuzdanja. To što sam velika devojka, ne znači da moram neprestano da vodim ovakve vrste razgovora. Za mene je to pomalo šokantno, jer se ista pitanja ne postavljaju mršavijim ženama. Na kraju, zaista nije sve u izgledu. Ponekad je ono što se nalazi u nama nešto na čemu bi trebalo da poradimo", zaključila je.

Pogledajte kako je Ešli izgledala: