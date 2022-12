MOJ SIN NIJE PREŠAO GRANICU, JA ŽALIM DEJANA: Moka Slavnić o Zvezdanovom odnosu s Aleks - "Da li si videla nešto drugo?"

Zoran Moka Slavnić uključio se u emisiju i rekao šta ima na temu odnosa njegovog sina Zvezdana Slavnića sa Aleksandrom Nikolić u Zadruzi.

Izvor: Youtube/Zadruga Official/MN press

Otac Zvezdana Slavnića koji je u Zadruzi, proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić, redovno se oglašava povodom komentarisanja svog sina u rijalitiju, a rekao je šta ima i na temu Zvezdanovog odnosa s Aleksandrom Nikolić. Ova priča provlači se već duže vreme, ali polako jenjava nakon ulaska Filipa Cara, koji se odmah okomio na bivšu devojku.

"Izuzetno zadovoljan, to može neko da sprovede i pod 'je**ga, ćale mu je'. Ne znam da li se ikada desilo da kada neko priča o nekome iz Zadruge, da svi izraze počast. Pre desetak minuta, pustili ste ceo klip o Caru i Aleksandri. To je direktan flert, Zvezdan nema veze s tim... Osim ovoga što su pokazali da im je prijatno u društvu i da nije prešlo preko toga, da li si videla nešto drugo?", pitao je Moka voditeljku u emisiji u koju se uključio, a ona se nadovezala kako su gledaocima možda zanimljivi jer su oboje shvatili da su zauzeti.

"Tačno ste došli do onoga što želim da kažem. Možda, možda, ali je tu Car uleteo. To što gledaoci vide, oni to žele da vide. Svi smo videli da prijaju jedno drugom u društvu, ali on nije prešao ni zrno. Jednu drugaricu iz Zagreba sam isto pitao, ali mi možemo da pričamo samo o onome što vidimo. Nisam ja sa akademije", izjavio je Slavnić u emisiji "Pitam za druga".

"Prvi deo prihvatam, ja i kažem - lepo im je, ali je meni više žao Dejana", poručio je Moka.